تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

شهد عالم صناعة السيارات تحولاً تاريخيًا تتداخل فيه علوم الفضاء والهندسة المائية مع الذكاء الاصطناعي والديناميكا الهوائية.

ولم تعد المنافسة محصورة في حدود السرعة والراحة والقدرة الحصانية البحتة، بل امتدت لتشمل ابتكارات استثنائية تجعل السيارات تتحدى قوانين الفيزياء التقليدية؛ بدءًا من الطيران فوق سطح الأرض، مرورًا بالإبحار فوق المياه، والقفز لتجاوز العوائق، وصولاً إلى المناورة الحركية الجانبية كالكائنات البحرية.

«تسلا رودستر» منظومة الدفع الصاروخي والطيران الفعلي

تسلا رودستر 2028

تُعد سيارة «تسلا رودستر» الجيل الثاني نموذجاً فارقاً في إعادة تعريف سيارات الأداء الخارقة، حيث لم تكتفِ شركة «تسلا» بدعمها ببطاريات كهربائية فائقة، بل دمجت فيها تقنيات الطيران واستكشاف الفضاء بالتعاون المباشر مع شركة «سبيس إكس».

تعتمد السيارة في فئة «Rocket» الخاصة على دافعات الغاز البارد المحيطية لتوليد قوى دفع متوازنة تسمح للمركبة بالإقلاب والدوران والارتفاع عن سطح الأرض.

كما تزود السيارة بمراوح شفط سفلي تستمد فكرتها من الطائرات الحربية مثل «SR-71»، ما يوفر قوة ضغط عمودية تثبت المركبة على الجدران أو أثناء المناورات السريعة بضغط جانب يتجاوز 2g.

وأظهرت الاستعراضات الرسمية قدرة المركبة على القفز والتطير فوق أسطول من السيارات، معتمدة على توجيه سلكي كامل وعجلة قيادة مقبض الطائرة.

تستند المنظومة الميكانيكية للسيارة على محركات كهربائية مدعومة بعدد 10 فوهات دفع غازي بارد يغذيها خزانان من ألياف الكربون بسعة 600 لتر وضغط هواء يصل إلى 250 كيلوجرامًا.

وتصل قوة الدفع البالستية إلى أكثر من 80 كيلوكنوتن، وهو ما يتجاوز طاقة الالتصاق الفيزيائية للإطارات التقليدية بعدة مرات.

وتسجل السيارة معدل تسارع خارق من الصفر إلى 96 كم/ساعة في 0.59 ثانية فقط لفئة الصاروخ، و0.81 ثانية في العروض الحية، بينما تتجاوز سرعتها القصوى 370 كيلومترًا في الساعة وبمدى تشغيلي يتجاوز 480 كيلومترًا بشحنة واحدة، مع هيكل مصنوع من سبيكة متطورة من المغنيسيوم والتيتانيوم وألياف الكربون.

«بي واي دي» Yangwang U9 القفز والرقص والقيادة بثلاث عجلات

Yangwang U9

أحدثت عملاقة الصناعة الصينية «بي واي دي» ثورة ميكانيكية في قطاع السيارات الرياضية الخارقة من خلال طرازها «يانجوانج U9»، المجهز بنظام تعليق هيدروليكي وكهربائي ذكي بالكامل قادر على التحكم في كل عجلة بشكل منفصل وسريع للغاية.

تستطيع السيارة القفز بالكامل عن الأرض لعدة سنتيمترات من وضع الثبات، ما يساعدها هندسيًا على تفادي الاصطدامات المفاجئة أو امتصاص الصدمات العنيفة.

كما يتيح نظام التحكم الهيدروليكي رفع أحد أركان السيارة بالكامل والقيادة على ثلاث عجلات فقط دون أن يلمس القرص المكسور أو الإطار المتضرر سطح الطريق.

وتتمتع السيارة ببرمجيات مدمجة تجعلها تتراقص وتتحرك على إيقاعات موسيقية من خلال ضبط استجابة التعليق الفوري لكل عجلة في أجزاء من الثانية.

تعتمد المنظومة الميكانيكية للسيارة على أربعة محركات كهربائية منفصلة لتوليد قوة إجمالية تبلغ 1300 حصان وعزم دوران يصل إلى 1680 نيوتن.متر.

وتستند السيارة على نظام التعليق المتطور «Disus-X» الذكي للتحكم في ثبات المركبة وزوايا الميول، ما يتيح انطلاقها من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 2.36 ثانية فقط، والوصول لسرعة قصوى تبلغ 309 كيلومترات في الساعة.

«بي واي دي» Yangwang U8 الإبحار والطفو على سطح الماء

Yangwang U8

قدمت «بي واي دي» في طرازها الفاخر والدفع الرباعي «يانجوانج U8» تقنية أمان استثنائية غير مسبوقة تتيح لسيارة دفع رباعي ضخمة يتجاوز وزنها 3.4 طن الإبحار والطفو فوق المياه العميقة والفيضانات دون أن تتلف مكوناتها أو تغرق.

عند التعرض لفيضانات أو غرق مائي، تقوم الحساسات بتفعيل وضع الطفو تلقائيًا؛ حيث يتم إغلاق النوافذ، ورفع التعليق لأقصى مستوى، وتحويل توجيه العجلات إلى مراوح دفع مائية.

وتستطيع السيارة الإبحار والتحرك والتوجيه داخل المياه بسرعة تصل إلى 3 كيلومترات في الساعة، مع إمكانية الدوران حول محورها داخل الماء للخروج إلى البر بأمان. وتتمتع السيارة بعزل كامل بمواصفات «IP68» للمكونات المحركية والبطاريات، ما يمنع دخول المياه للمقصورة لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

تعتمد السيارة ميكانيكيًا على منظومة هجينة ممتدة المدى تتألف من محرك بنزين سعة 2.0 لتر تيربو يعمل كمولد طاقة إلى جانب أربعة محركات كهربائية منفصلة، لتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 1184 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 1280 نيوتن.متر.

ويصل المدى التشغيلي الكلي للسيارة إلى 1000 كيلومتر مع نظام تمديد المدى، إلى جانب قدرتها على الخوض المائي القياسي بارتفاع 1.4 متر والطفو الكامل فوق المياه العميقة.

مايكسترو S800 مشية السلطعون والتوجيه المزدوج

مايكسترو S800

استعرضت مجموعة «سايك» من خلال علامتها الفاخرة «مايكسترو» في طرازها الكهربائي الرائد «S800»، حزمة متطورة من أنظمة الحركة التوجيهية التي تجعل السيارة الصالون الضخمة تتحرك بزوايا هندسية قطرية تحاكي حركة السلطعون.

توفر السيارة إمكانية دوران العجلات الخلفية في نفس اتجاه العجلات الأمامية بزوايا حادة تصل إلى 10 درجات، مما يتيح للمركبة التحرك جانبيًا وبشكل قطري كامل للركن في المساحات الضيقة جدًا دون الحاجة للتناور التقليدي.

وتتيح الميزة عكس اتجاه حركة العجلات الخلفية تمامًا عن الأمامية تقليل قطر الدوران لسيارة يزيد طولها عن 5.4 متر، لتصبح مناورتها في الأزقة المزدحمة أسهل من السيارات المدمجة الصغرى.

وترتبط هذه الميزة بنظام مسح ليدار فائق الدقة يقيس الأبعاد ويقوم بركن السيارة أوتوماتيكيًا عبر خطوات جانبية منتظمة.

تبلغ أبعاد السيارة أكثر من 5.48 متر للطول وإمكانية عرض يقارب 2 متر. وتعتمد المنظومة الميكانيكية على محركات كهربائية متعددة تولد قوة إجمالية تتجاوز 850 حصانًا، مع نظام توجيه إلكتروني سريعة للمحور الخلفي يصل إلى 10 درجات ومستشعرات ليدار سقفية ومحيطية تعمل بمعالجة ذكاء اصطناعي للتحكم في مسارات العجلات الأربعة بشكل مستقل.