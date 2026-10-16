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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تجد حلا بسيطا لتفادي استدعاء محتمل لسيارات لاند كروزر عالميا

لاند كروزر
لاند كروزر
عزة عاطف

كشفت شركة «تويوتا» عن حملة استدعاء رسمية تشمل نحو 106 آلاف سيارة «تويوتا لاند كروزر» ضمن موديلات 2024 إلى 2027 في الأسواق الأمريكية، وذلك على خلفية خلل محتمل في أنابيب الوقود قد يودي إلى تسريب الغاز ومخاطر حريق محتملة. 

وتأتي هذه الخطوة لمعالجة عيب فني قد يظهر في وصلات أنبوب الوقود القريب من خزان التخزين الرئيسي.

تفاصيل الخلل الفني ومخاطر التسريب

يتمثل العيب الفني في احتمالية انفصال أو تفكك وصلة أنبوب الوقود المصنوع من الراتنج القريب من خزان الوقود أثناء القيادة، مما قد يسمح بتسريب كميات من الوقود قبل أن تتدخل منظومة التشغيل الهجينة لتتولى إيقاف المحرك تلقائيًا. 

ورغم الدور الذي تلعبة الحواسيب وأنظمة الحماية في رصد الخلل وإغلاق منظومة الدفع، إلا أن أي تسريب محتمل للوقود في حضور أي مصدر شرارة أو حرارة يرفع من احتمالية نشوب حريق، مما دفع الصانع الياباني لتحرك فوري.

الحل الهندسي البسيط وإجراءات الوكلاء المعتمدين

سارعت تويوتا لتوفير حل تقني مباشر وآمن عبر شبكة وكلائها المعتمدين، حيث سيتم فحص الوصلات المتضررة بدقة لكل السيارات الخاضعة للاستدعاء. 

وسيقوم الفنيون بتركيب مشبك تدعيم إضافي لتأمين الوصلة ومنع أي انفصال محتمل للأنابيب، مع استبدال أنبوب الوقود بالكامل في حال تطلب الأمر ذلك، على أن تتحمل الشركة تكاليف الإصلاح بالكامل دون أي رسوم على العملاء.

جدول الإخطارات ومتابعة أصحاب السيارات

تخطط تويوتا لإرسال خطابات رسمية لجميع مالكي الطرازات المتضررة بحلول منتصف شهر ديسمبر القادم لتوجيههم نحو أقرب مركز صيانة معتمد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا. 

وفي الوقت ذاته، تتيح الشركة ومنظمة السلامة المرورية الأمريكية (NHTSA) لملاك السيارات إمكانية التحقق المباشر من شمول مركباتهم ضمن حملة الاستدعاء الحالية من خلال إدخال رقم التعريف الخاص بالسيارة (VIN) عبر المواقع الرسمية.

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