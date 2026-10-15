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تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 685 ألف جنيه.. 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
صبري طلبه

يقدم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب بلد المنشأ والتجميع، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، مع اختلاف القدرات التقنية والفنية منها منظومة نقل الحركة، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر، مع عرض أحدث الأسعار وأبرز المواصفات الفنية.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يمكنه أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

زودت تويوتا كورولا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتبدا أسعار السيارة من 1,280,000 إلى 1,630,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تستمد إم جي 5 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم بسعر يبدأ من 874,990 جنيه إلى 974,990 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يبلغ 1,020,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تعتمد شيري أريزو 5 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 735,000 و 775,000 جنيه.

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