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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 موديلات كورية ويابانية في مصر.. فيات مولتيبلاي نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


تقارب 700 حصان.. مواصفات أستون مارتن DB12 Goldfinger| صور
تقدم أستون مارتن نسخة Goldfinger DB12 عالميًا، والتي تنتمي إلى فئة الكوبيه الفاخرة ذات الأداء الرياضي المرتفع، وتحمل هذه الفئة اسم Goldfinger المرتبط بأحد أفلام جيمس بوند، في إشارة إلى العلاقة التاريخية بين العلامة البريطانية وسلسلة أفلام 007.

أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر
يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية واليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار.

فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
تواصل فيات الإيطالية استكشاف أفكار جديدة لتطوير سيارات تتناسب مع أنماط الاستخدام المختلفة، من خلال الكشف عن السيارة الاختبارية مولتيبلاي Multiplay، التي ظهرت ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات 2026. 

سمارت تقدم #2 الهاتشباك الصغيرة عالميًا.. وهذا سعرها المتوقع
كشفت سمارت العالمية عن سيارتها الجديدة #2 الكهربائية خلال معرض باريس للسيارات 2026، لتعيد تقديم مفهوم السيارات الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن، مع الاعتماد على منظومة دفع كهربائية وهيكل مصمم للاستفادة من المساحات المحدودة. 

فيراري بوروسانجوي.. أول SUV من العلامة الإيطالية بقدرات خارقة
يمثل إطلاق فيراري بوروسانجوي تحولًا مهمًا في مسيرة العلامة الإيطالية، التي ارتبط اسمها لعقود بالسيارات الرياضية الخارقة ذات المحركات القوية والتصميمات منخفضة الارتفاع.

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