قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري بعد استعادة بيراميدز الصدارة بعد فوزه على سيراميكا برباعية
أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر
الأهلي السعودي يهزم الوصل في دوري أبطال آسيا
المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور
غرامة بسبب سيارة ماكلارين وحذاء جديد في التدريبات.. مرموش يخطف الأنظار في إنجلترا
هالة صدقي: أنا صريحة جدا ومش هتغير.. والحقيقة ممكن تضايق في البداية
مطار أسوان يجتاز تفتيش سلطة الطيران المدني لتجديد الاعتماد
استخراج جواز السفر 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة والرسوم
فيات مولتيبلاي 3X1.. نسخة رياضية تتحول إلى «بيك أب»| صور
بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي
خبير عسكري: السعودية قادرة على مواجهة الحوثيين.. والحروب ذات البعد الأيديولوجي تطول
نائب رئيس المركز الثقافي الروسي: موسكو تريد سلامًا دائمًا في أوكرانيا لا هدنة مؤقتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر

سيارات كورية ويابانية في السوق المصري
سيارات كورية ويابانية في السوق المصري
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية واليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد نيسان صني قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 835,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

دعمت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

زودت السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي، وبسعر يبدأ من 1,020,000 إلى 1,235,000 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

تأتي ميتسوبيشي أتراج بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.

أرخص السيارات أرخص السيارات 2026 أرخص السيارات في مصر أرخص السيارات اليابانية أرخص السيارات الكورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

الدكتورة منار غانم

الأرصاد: أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءًا من بعد غد

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

4448 مقرأة و1936 حلقة تحفيظ أبرز إنجازات إدارة شئون القرآن الكريم بالأوقاف خلال أسبوع

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف أثناء الصلاة.. ماذا يفعل من اقترض مبلغًا من شخص ولا يستطيع الوصول إليه؟.. وحكم إعطاء الزوجة أموالا لأهلها من مصروف البيت دون علم زوجها

الميراث

الإفتاء: تسجيل الوصية صوتيا على الموبايل لا يحسم صحتها شرعا

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد