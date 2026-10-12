يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية واليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات والأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات كورية ويابانية في مصر

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ السيارة من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تستمد نيسان صني قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 835,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير

دعمت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 885,000 جنيه.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

زودت السيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 127 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي، وبسعر يبدأ من 1,020,000 إلى 1,235,000 جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

ميتسوبيشي أتراج

تأتي ميتسوبيشي أتراج بمحرك ثلاثي الأسطوانات، 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 740,000 جنيه.