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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | بمدى 850 كم .. تعرف على مواصفات بي واي دي Tang EV الجديدة .. وسعر رنج روفر الكهربائية في السعودية

اخبار السيارات
اخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي Tang EV ، وتنتمي  Tang EV  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي تظهر حاليا في جيلها الثالث، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع 850 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

كشفت شركة «بيجو» الفرنسية النقاب رسميًا عن سيارتها الاختبارية الجديدة كليًا «RCZ Vision» خلال فعاليات معرض باريس للسيارات 2026، لتعيد من خلالها إحياء طراز الكوبيه الأيقوني الشهير «RCZ» برؤية تقنية ومستقبلية متقدمة.

أعلنت شركة رنج روفر عن طرازها الجديد رنج روفر الكهربائية فل أوبشن، وتنتمي روفر إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بنتلي بنتايجا .

أظهرت أحدث اختبارات الأمان التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) صعوبة بالغة تواجهها شاحنات النقل الثقيلة والمركبات التجارية الكبيرة في تفادي الاصطدامات وتجنب المشاة مقارنة بسيارات الركاب العادية.

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