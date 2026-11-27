تمكنت حملة رقابية مكبرة بمركز المنيا من ضبط 3 معامل ألبان غير مرخصة ، تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبيئية، كما أسفرت عن ضبط نحو 2 طن من الألبان و80 كيلو جرامًا من الجبن، بعد الكشف عن وجود مادة الفورمالين بها، وهي مادة كيميائية خطرة ترتبط بمخاطر الإصابة بالسرطان، في واقعة تمثل تهديدًا لصحة المواطنين.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع، حيث قاد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة بقرية بني أحمد الغربية، بمشاركة محمود أبو كريشة، نائب رئيس المدينة، وإدارة شؤون البيئة بالوحدة المحلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة تموين المركز، وشرطة المسطحات، ومركز إصدار التراخيص.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 3 معامل ألبان غير مرخصة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة، بالإضافة إلى سيارة محملة بنحو طنين من الألبان، و6 جراكن تحتوي على مادة الفورمالين، حيث أظهرت نتائج الفحص المبدئي وجود المادة في الألبان المضبوطة



كما تمكنت الحملة من ضبط نحو 80 كيلو جرامًا من الجبن المضاف إليه مادة الفورمالين، وغير الصالح للاستهلاك الآدمي. ويُعد الفورمالديهايد، المكون الأساسي المرتبط بالفورمالين

وعلي الفور، جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع معامل الألبان الثلاثة، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ومصانع الألبان، للتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بالسلع، وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

وأكد المهندس عويس قاسم غرياني استمرار جهود الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنيا، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وسلامتهم