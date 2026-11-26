في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الصحية وتخفيف الأعباء العلاجية عن الأسر الأكثر احتياجًا، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى «مصر المحبة» بمركز بني مزار، ممثلة في الدكتورة نيفين فكري، مديرة المستشفى، بحضور اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور جمال ذكري، عضو مجلس إدارة المستشفى، لتقديم حزمة من الخدمات والتيسيرات العلاجية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يعكس أهمية تكامل جهود المؤسسات الطبية ومؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وتعزيز فرص حصول غير القادرين على الرعاية الطبية اللائقة، مشيدًا بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به المستشفى، وموجهًا بتيسير إجراءات إحالة الحالات المستحقة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

شهر الرحمة

ويتضمن البروتوكول تقديم خصم بنسبة 20% على العمليات الجراحية للحالات المحالة من المحافظة، وفقًا لقائمة الأسعار المتفق عليها، إلى جانب تحمل المستشفى تكاليف علاج الحالات الحرجة شهريًا بالمجان لغير القادرين، بعد إجراء بحث اجتماعي واعتماد خطاب رسمي من المحافظة. كما يشمل الاستفادة من مبادرة «شهر الرحمة» التي أطلقها المستشفى بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين جنيه، لإجراء عمليات جراحية بالمجان للمرضى غير المشمولين بالتأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، ممن لا تتوافر لهم جهات أخرى لتغطية نفقات علاجهم، مع تخصيص حصة سنوية للمحافظة بقيمة تصل إلى 150 ألف جنيه ضمن المبادرة التي ينظمها المستشفى خلال أغسطس من كل عام، فضلًا عن التعاون في التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات والكوارث الصحية.

وبموجب البروتوكول، تتولى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات الصحية المختصة، بحث الحالات المستحقة وتحديدها وإصدار خطابات الإحالة الرسمية، فيما تلتزم المستشفى باستقبال الحالات وفحصها دون تمييز، والإعلان المسبق عن تكاليف الخدمات وقيمة الخصومات، وتقديم الرعاية الطبية وفق معايير الجودة وسلامة المرضى، مع موافاة المحافظة بتقارير دورية عن معدلات الاستفادة ونتائج تنفيذ البروتوكول.