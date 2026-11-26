كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلة إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير في معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة لتكون حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها خلال هذا الوقت من العام.

كتل هوائية

وأضافت منار غانم، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة في درجات حرارتها، قادمة في معظمها من جنوب أوروبا وتمر على البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تسجل درجات الحرارة في المحافظات الداخلية قيمًا حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها، في حين تظل محافظات الصعيد الأعلى في درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى في أسوان بين 30 و31 درجة مئوية.

حالة الطقس

حالة الطقس خلال النهار

وأوضحت أن الأجواء خلال النهار تكون مائلة للدفء على معظم محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تكون حارة على محافظات جنوب الصعيد، خاصة خلال فترة الظهيرة التي تشهد زيادة تأثير أشعة الشمس.

وأشارت إلى ظهور بعض السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وهو ما يساعد على تراجع وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار.

حالة الطقس ليلًا

وتابعت أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل على القاهرة تتراوح بين 13 و14 درجة مئوية، بينما تصل في بعض المدن الجديدة إلى 12 درجة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم المحافظات.

ولفتت إلى نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، موضحة أن هذه الرياح تزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والبرودة.

وأكدت ضرورة الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترات، وعدم الانخداع بالدفء الذي يسود خلال ساعات النهار، لأن الإحساس بالبرودة يبدأ مع غياب أشعة الشمس، ويزداد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

الشبورة

الشبورة المائية

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، أوضحت منار غانم أنها من الظواهر الجوية المؤثرة خلال فترات الاستقرار، مشيرة إلى استمرار ظهورها على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أن تأثيرها يكون ملحوظًا بداية من الرابعة أو الخامسة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا.

وأشارت إلى أن الشبورة تبدأ في الاختفاء تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، وقد تستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحًا، لكن مستوى الرؤية يتحسن مقارنة بالساعات الأولى من الصباح.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، وتشغيل كشافات الشبورة الموجودة بالسيارات، واتباع جميع تعليمات المرور، مؤكدة أنه في حالة انعدام الرؤية يجب التوقف على جانب الطريق حتى تتحسن الرؤية الأفقية، خاصة أن الشبورة قد تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الضباب وانعدام الرؤية.

الأمطار

الأمطار

وعن فرص سقوط الأمطار، قالت إن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن فرص الأمطار تشمل مناطق شمال البلاد والوجه البحري، إلى جانب مناطق حلايب وشلاتين، مع ضعف فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار على المناطق الداخلية لا تتجاوز 10%، وقد تقتصر على سقوط بعض النقاط البسيطة نتيجة مرور بعض السحب العالية والمتوسطة.

وأكدت استمرار حالة الاستقرار الجوي يومي الجمعة والسبت، على أن تبدأ بعض التقلبات الجوية اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الاثنين، بالتزامن مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه منخفض على سطح البحر.

منخفض جوي

وأوضحت أن المنخفض الجوي المتوقع قد يؤدي إلى بعض التقلبات الجوية، تتضمن فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الساحلية، وانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار، إلى جانب نشاط قوي للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ورداً على سؤال بشأن احتمالية أن تكون الرياح محملة بالأتربة، قالت إن ذلك وارد خلال تأثير المنخفض الجوي، خاصة مع مرور كتل هوائية غربية قادمة من مناطق صحراوية، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن خرائط الطقس لا تزال غير ثابتة بشكل كبير فيما يتعلق بشدة المنخفض وتأثيره، بسبب اختلاف فترة التنبؤ، مؤكدة أن الهيئة تتابع تطورات الحالة الجوية يوميًا، وستعلن تفاصيلها ومناطق سقوط الأمطار وقيم درجات الحرارة قبل بداية تأثيرها.

وتوقعت أن تتراجع العظمى على القاهرة خلال تأثير المنخفض إلى ما بين 20 و21 درجة مئوية، وقد تقل عن ذلك، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى خلال الليل إلى ما بين 10 و12 درجة، وتسجل المدن الجديدة نحو 10 درجات مئوية.

وأضافت أن نشاط الرياح سيزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لتصبح الأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية، مع استمرار تأثير المنخفض من الاثنين وحتى الخميس أو الجمعة، أي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام، مع اختلاف شدة التقلبات الجوية من محافظة إلى أخرى.

وأوضحت منار غانم أن البلاد تقترب من شهر ديسمبر، ومع نهايته وبداية الشهر الجديد ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا مقارنة بالقيم المسجلة خلال شهر نوفمبر.

وأضافت أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية، موضحة أنه إذا كانت المعدلات خلال شهر ديسمبر تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، فقد تسجل بعض الأيام درجات أقل من ذلك، بينما قد تشهد أيام أخرى فترات من الاستقرار وارتفاع الإحساس بالدفء خلال النهار.

وأشارت إلى أن ظهور الشمس وعدم وجود السحب يساعدان على الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، حتى مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة ضرورة متابعة النشرات الجوية، خاصة أن فصل الخريف معروف بالتغيرات السريعة في خرائط الطقس.

وأكدت أنه كلما تقدمنا خلال شهر ديسمبر ستنخفض درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويزداد الانخفاض خلال الليل، ما يستدعي ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترات الأكثر برودة.