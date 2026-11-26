كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل كبير في معظم المحافظات، مع تراجع درجات الحرارة لتصبح حول المعدلات الطبيعية أو أقل منها بقليل.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 22 و23 درجة مئوية، بينما تسجل في أسوان ما بين 30 و31 درجة، ليسود طقس دافئ إلى مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد.

وتابعت أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل، حيث تسجل الصغرى في القاهرة الكبرى ما بين 13 و14 درجة مئوية، وتصل إلى 12 درجة في بعض المدن الجديدة، مع نشاط للرياح خلال فترات المساء والليل تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت من الشبورة المائية التي تظهر خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى حد الكثافة وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الفترة من الرابعة أو الخامسة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، قبل أن تبدأ في التلاشي تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وكذلك حلايب وشلاتين، مع احتمالية ضعيفة جدًا لسقوط أمطار بسيطة على بعض المناطق الداخلية.

ولفتت إلى أن حالة الاستقرار الجوي تستمر يومي الجمعة والسبت، ثم تبدأ بعض التقلبات الجوية تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين، مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن مع منخفض على سطح البحر، ما يؤدي إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الساحلية، وانخفاض درجات الحرارة ونشاط قوي للرياح، قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت أن تتراوح العظمى في القاهرة خلال تأثير المنخفض الجوي بين 20 و21 درجة مئوية، وقد تقل عن ذلك، بينما تنخفض الصغرى إلى ما بين 10 و12 درجة، مع تسجيل المدن الجديدة نحو 10 درجات، مؤكدة أن تأثير المنخفض قد يستمر من الثلاثاء وحتى الجمعة، مع اختلاف شدة التقلبات من محافظة إلى أخرى.

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بالاستقرار والدفء خلال ساعات النهار، وارتداء الملابس الشتوية الخفيفة أو الجاكيت خلال الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، وتشغيل كشافات الشبورة واتباع تعليمات المرور، والتوقف على جانب الطريق إذا انعدمت الرؤية الأفقية.

وأكدت أن شهر ديسمبر سيشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، خاصة مع التقدم في الشهر واقتراب بداية فصل الشتاء رسميًا يوم 21 ديسمبر.