كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 27 نوفمبر 2026، مشيرًا إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضح شاهين، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن البلاد تشهد أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، بينما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض ليلًا، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة في الصباح الباكر، مع استمرار الطقس الحار نسبيًا على جنوب الصعيد.

الشبورة المائية تضرب الطرق صباحًا

وأشار مدير عام التنبؤات الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة غدًا الجمعة في المحافظات

وبحسب التوقعات التي أوضحها شاهين، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

نصائح للمواطنين بسبب انخفاض الحرارة

ومع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، يُنصح بارتداء ملابس مناسبة للأجواء، خاصة عند الخروج في الساعات المبكرة أو العودة ليلًا.

كما يجب على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المحددة وترك مسافات آمنة، مع توخي الحذر عند القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، نظرًا لاحتمال انخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق.