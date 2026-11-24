توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء نهارا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلاً طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وقد تكون متوسطة أحياناً، فضلا عن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوباً على حلايب والشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 22.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية : شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة خليج السويس : مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الجديدة 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنها 23 13

دمنهور 23 13

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 13

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 24 19

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 25 12

السويس 25 13

العريش 25 13

رفح 24 14

رأس سدر 25 16

نخل 21 11

كاترين 20 09

الطور 26 17

طابا 24 13

شرم الشيخ 27 22

الغردقة 27 19

الإسكندرية 23 15

العلمين 22 14

مطروح 23 15

السلوم 23 14

سيوة 23 12

رأس غارب 26 18

سفاجا 27 20

مرسى علم 28 21

الشلاتين 29 21

حلايب 27 21

أبو رماد 30 19

مرسى حميرة 28 20

أبرق 30 19

جبل علبة 30 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 24 13

بني سويف 24 13

المنيا 25 12

أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

قنا 30 18

الأقصر 31 17

أسوان 31 18

الوادي الجديد 27 16

أبوسمبل 31 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 33 17

الرياض 28 14

المنامة 28 23

أبوظبى 30 22

الدوحة 29 23

الكويت 30 16

دمشق 23 09

بيروت 23 18

عمان 19 09

القدس 20 10

غزة 23 16

بغداد 29 15

مسقط 27 23

صنعاء 23 06

الخرطوم 36 24

طرابلس 24 17

تونس 25 16

الجزائر 20 13

الرباط 20 10

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 05 06-

إسطنبول 11 03

إسلام آباد 23 09

نيودلهى 25 13

جاكرتا 32 24

بكين 09 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 15 04

أثينا 16 10

روما 17 11

باريس 07 02

مدريد 11 03

برلين 02 01-

لندن 07 04

مونتريال 03 04-

موسكو 01- 04-

نيويورك 08 04

واشنطن 11 05

نواكشوط 38 24

أديس أبابا 25 13