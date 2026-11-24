أسدلت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، الستار على استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، بعدما قضت بتأييد حكم حبسه 10 سنوات، على خلفية اتهامه في قضايا نصب والتدخل في وظيفة عمومية واتهامات أخرى.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهم بانتحال صفة قاضٍ، واستغلال تلك الصفة المزعومة في ارتكاب وقائع نصب، وهو ما أسفر عن إحالته للمحاكمة الجنائية في 3 قضايا مختلفة.

تفاصيل محاكمة القاضي المزيف

وخلال جلسات نظر القضية، تقدم دفاع المتهم بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، مطالبًا بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله إلى قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بوجود تضارب في أقوالهم.

كما طلب الدفاع استدعاء ضابط التحريات لمناقشته فيما ورد بمحضر التحريات، والوقوف على تفاصيل الإجراءات التي أجراها بشأن الواقعة.

طلب عرضه على مستشفى العباسية

ولم تقتصر طلبات الدفاع على ذلك، إذ طالب بعرض المتهم على مستشفى العباسية، للكشف على حالته الصحية وتقييمها.

كما دفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، مطالبًا المحكمة بقبول دفوعه وطلباته أثناء نظر الاستئناف.

10 سنوات حبسًا في 3 قضايا

وكانت محكمة جنح عين شمس قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» لمدة 10 سنوات، موزعة على 3 قضايا مختلفة، تضمنت اتهامات بالنصب والتدخل في وظيفة عمومية والرشوة.

وبعد نظر الاستئناف، أصدرت محكمة جنح مستأنف عين شمس حكمها بتأييد عقوبة الحبس لمدة 10 سنوات، لتستمر الإجراءات القضائية وفقًا لما انتهى إليه الحكم.