استعادت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، من خلال صورة قديمة جمعتهما بعدد من أصدقائهما خلال وجودهم في أحد الأندية، معبرة عن اشتياقها له واعتزازها باللحظات التي جمعتهم.

ونشرت شمس البارودي الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قائلة: «بفتح التليفون أشير القمر لقيت قمر حياتي حسونه حبيبي الغالي وسحر وسمسم، صورة كلها مودة ونقاء وحب»، في إشارة إلى زوجها الراحل والأشخاص الذين ظهروا معه في الصورة.

وتفاعل متابعو الفنانة المعتزلة مع المنشور، خاصة أنه حمل مشاعر الحنين والوفاء لزوجها الراحل، الذي جمعته بها قصة حب وزواج استمرت لعقود طويلة.

شمس البارودي والاعتزال الفني

وكانت آخر مشاركات شمس البارودي السينمائية من خلال فيلم «2 على الطريق»، الذي عُرض عام 1984، وشاركت في بطولته أمام الفنان عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

ومنذ اعتزالها، ابتعدت شمس البارودي عن الأضواء والأعمال الفنية، وكرست اهتمامها لحياتها الخاصة، مع ظهورها من حين إلى آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاستعادة ذكرياتها الفنية والشخصية والتعبير عن آرائها.

وفاة حسن يوسف ونجله عبدالله

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، وكان واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر.

وجمعت حسن يوسف وشمس البارودي قصة زواج استمرت لسنوات طويلة، وشكّل الثنائي واحدًا من أشهر الأزواج في الوسط الفني المصري.

كما فقد الزوجان نجلهما عبدالله في أغسطس 2023، بعدما توفي غرقًا، لتعيش الأسرة صدمة الفقد قبل رحيل حسن يوسف بنحو عام، وهو ما ترك أثرًا عميقًا في حياة شمس البارودي، التي لا تزال تستعيد ذكرياتهما وتعبر عن اشتياقها لهما.