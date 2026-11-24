لفتت إطلالة الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأحمر الداكن.

إطلالة ياسمين صبرى ..

واختارت ياسمين بالإطلالة فستانا طويلا باللون الأحمر، بتصميم مجسم يبرز رشاقتها، مع أكمام طويلة وقصة بسيطة زادت من أناقة اللوك، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون النبيتي، لتظهر بإطلالة تجمع بين الأناقة والأنوثة.

واعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر منسدلة بنعومة على كتفيها، مع مكياج هادئ ارتكز على أحمر الشفاه بدرجة متناسقة مع لون الفستان، واختارت إكسسوارات بسيطة أكملت بها إطلالتها.

وتفاعل متابعيها مع الصور، مشيدين باختيارها للون الأحمر الذي منح إطلالتها لمسة جذابة وأنيقة.