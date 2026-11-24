واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، تنفيذ جولاتها الميدانية على مقار المديريات الإقليمية وعدد من الإدارات الفرعية التابعة لها، بواقع 31 إدارة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بتعزيز منظومة المتابعة الميدانية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، والتحقق من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، ومتابعة الشيخ ياسر عوض منصور، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة،

وشملت المتابعة مديرية أوقاف الدقهلية والإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: المنصورة شرق، والمنصورة غرب، وميت غمر، ومحلة دمنة، وطلخا، ونبروه، وشربين، وبلقاس، وأجا، والسنبلاوين، وتمي الأمديد، ودكرنس، وبني عبيد، ومنية النصر، والمنزلة، والجمالية، والمطرية، وميت سلسيل، وجمصة، والمقاطعة.

كما شمل المرور مقر مديرية أوقاف سوهاج وعددًا من الإدارات الفرعية التابعة لها، وهي: طهطا، والمدمر، ومشطا، وطما، ومركز سوهاج، وجهينة غرب، وعنيبس، وبندر سوهاج، والمراغة، وأخميم، وشطورة.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل بالإدارات، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري. كما رصدت الإيجابيات لدعمها وتعزيزها، وتابعت الملاحظات للعمل على معالجتها أولًا بأول؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في العمل الدعوي والإداري.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار المتابعة الميدانية بجميع المديريات والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمنظومة العمل الدعوي والإداري، ويحقق رؤية الوزارة في تطوير الأداء وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.