أعلنت بريطانيا الثلاثاء أن الحوثيين كيان خاضع لنظام العقوبات المفروضة على اليمن، كما أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد أربعة شخصيات بارزة مرتبطة بالجماعة، متهمة إياهم بالتورط في التعذيب والاغتصاب وانتهاكات خطيرة أخرى.

وأفصحت بريطانيا عن العقوبات الجديدة بعد أن استأنف الحوثيون الصراع في المنطقة، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.

أفادت المملكة المتحدة بأن الحوثيين شنوا مؤخراً هجمات على سفن تجارية في باب المندب.

وقالت الحكومة البريطانية، إن العقوبات الجديدة ستساعد في محاسبة الذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن في اليمن.

يُتهم الأربعة الموقع عليهم العقوبات، بالعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة للمحتجزين.

وقالت المملكة المتحدة إن سلطات الحوثيين أظهرت مراراً تجاهلاً لحقوق الإنسان الأساسية وحريات الخاضعين لسيطرتها، فضلاً عن موظفي المملكة المتحدة وعمال الإغاثة.