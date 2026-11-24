استدعت وزارة الخارجية الفنلندية السفير الروسي لدى هلسنكي، على خلفية الاشتباه في اختراق مروحية روسية المجال الجوي للبلاد، في حادثة جديدة تزيد من حدة التوتر بين موسكو وعدد من الدول الأوروبية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التحركات العسكرية الروسية والانتهاكات الجوية في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الفنلندية إن المروحية رُصدت بعد ظهر السبت بالقرب من بلدة لوفيسا الساحلية جنوب البلاد، موضحة أنها توغلت داخل المجال الجوي الفنلندي لمسافة تُقدر بنحو 4.1 كيلومترات.

فنلندا تدين التحركات الروسية وتصفها بالمتهورة

وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الفنلندية عبر منصة «إكس»، أدانت هلسنكي ما وصفته بالتصرفات الروسية الخطيرة والمتهورة في أوروبا، مؤكدة أنها سلوكيات غير مقبولة، كما جددت إدانتها للحرب الروسية على أوكرانيا والهجمات المتصاعدة التي تستهدف المنشآت والأهداف المدنية داخل الأراضي الأوكرانية.

وأعربت الخارجية الفنلندية عن تضامن بلادها مع الدنمارك وبولندا وبقية الشركاء الأوروبيين، في ظل تزايد المخاوف من الانتهاكات الجوية والتهديدات الأمنية المرتبطة بالتحركات الروسية، مشددة على حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما وصفته بالعدوان الروسي غير القانوني.

سفينة شحن روسية وراء اختراق المروحية المحتمل

من جانبه، رجح وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن ارتباط اختراق المروحية المشتبه به بعمليات إنقاذ أو مراقبة تتعلق بسفينة الشحن الروسية «سبارتا 2»، التي تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في خليج فنلندا صباح السبت.

وأوضح أن الحادثة البحرية ربما تكون مرتبطة بتحركات المروحية التي رُصدت بالقرب من الساحل الفنلندي، في وقت كانت فيه السفينة الروسية تواجه تداعيات الهجوم.

وكانت قوات حرس الحدود الفنلندية قد أعلنت، بعد ظهر الأحد، سحب السفينة من المياه الفنلندية إلى روسيا، عقب تعرضها للأضرار، دون أن يعني ذلك بالضرورة حسم ملابسات اختراق المروحية للمجال الجوي الفنلندي.

مخاوف أوروبية من اتساع نطاق الانتهاكات الجوية

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد القلق الأوروبي من تكرار الانتهاكات الجوية الروسية، سواء عبر الطائرات المسيرة أو المروحيات، وما تثيره هذه التحركات من مخاوف بشأن أمن المجال الجوي للدول الأوروبية، خاصة في المناطق القريبة من الحدود الروسية.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من حوادث أمنية وعسكرية امتدت تداعياتها إلى دول مجاورة، فضلا عن تحذيرات أوروبية من احتمال استخدام موسكو هذه التحركات لاختبار جاهزية أنظمة الدفاع والمراقبة الجوية لدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وفي هذا السياق، كان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك قد حذر في 17 سبتمبر الماضي من احتمال شن روسيا هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ ضد الدول الداعمة لأوكرانيا، مشيرا إلى إمكانية محاولة موسكو تصوير مثل هذه الهجمات باعتبارها حوادث غير مقصودة.

ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن تعليقا علنيا بشأن استدعاء سفيرها لدى هلسنكي أو الاتهامات الفنلندية المتعلقة باختراق مجالها الجوي.