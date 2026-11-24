قال العميد أيمن الروسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لم يصل حتى الآن إلى مرحلة تقتنع فيها الأطراف بأن تكلفة استمرار الحرب أصبحت أعلى من تكلفة وقفها، وهو ما يبقي المنطقة في حالة توتر دون حسم عسكري شامل.

وأوضح الروسان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمّان، أن إيران، رغم الحصار الاقتصادي، تمتلك قدرة على التكيف مع تداعياته وتوزيع الأعباء داخليًا، بالتزامن مع استخدام التصعيد المحدود، مثل استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، كورقة ضغط على خصومها.

الشروط الإيرانية ورسائل التصعيد

وأشار إلى أن طهران لا تريد الدخول في مفاوضات من موقع الضعف أو تقديم تنازلات مسبقة، وتتمسك بشروطها السبعة، التي تشمل إنهاء الحرب ورفع العقوبات والحصار، في ظل تزايد تأثير الضغوط الاقتصادية على الداخل الإيراني.

وأضاف أن إيران تحاول إيصال رسالة إلى واشنطن بأنها لا تزال تمتلك أوراق ضغط وقدرة على الرد، محذرًا من أن توسيع نطاق المواجهة قد يطال المصالح والقواعد الأمريكية والممرات البحرية في المنطقة.

3 سيناريوهات لمستقبل المواجهة

وطرح الخبير العسكري ثلاثة سيناريوهات محتملة، أولها استمرار حالة المراوحة السياسية والعسكرية دون حرب شاملة أو اتفاق سلام، والثاني تصعيد عسكري محدود ومحسوب خلال الأيام المقبلة، بينما يتمثل السيناريو الثالث في انفجار المواجهة واتساع نطاق الحرب.

وأشار إلى أن إسرائيل تنسق تحركاتها مع الولايات المتحدة، لكنها تدفع باتجاه تنفيذ عملية عسكرية أمريكية واسعة ضد إيران، في الوقت الذي تتردد فيه واشنطن، وترى أن استمرار الحصار الاقتصادي قد يكون أكثر فاعلية من شن حرب جديدة.

وحذر الروسان من أن أي مواجهة واسعة قد تأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة وإسرائيل، بسبب احتمالات الرد الإيراني واتساع رقعة الصراع، بما يهدد منشآت الطاقة والمصالح الحيوية في المنطقة ودول الخليج.

الحصار الاقتصادي أم الضربة العسكرية؟

وأكد أن استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية يضع المنطقة أمام خيارات معقدة، في ظل اختلاف الحسابات الأمريكية والإسرائيلية بشأن توقيت التحرك وطبيعته، ومدى قدرة الحصار الاقتصادي على تحقيق أهدافه دون اللجوء إلى تصعيد عسكري جديد.