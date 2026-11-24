وجّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل طمأنة واضحة إلى مجتمع الممولين بشأن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن هذه التطبيقات لن تكون أداة للضغط على الممولين أو الانتقاص من حقوقهم، وإنما تستهدف بالأساس تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع الممول باعتباره شريكًا وليس مجرد ممول، وأن الحفاظ على حقوقه يأتي بنفس درجة الاهتمام بالحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأكد وزير المالية أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمثلان فرصة مهمة لتطوير منظومة الإدارة المالية والضريبية، موضحًا أن المسار الأساسي للوزارة هو تحسين الخدمة وليس تعظيم الإيرادات بصورة مطلقة، وأن أي أدوات تكنولوجية جديدة يجب أن تخدم هذا التوجه وتحقق التيسير والتبسيط للممولين والمستثمرين.

وأشار كجوك إلى أن نجاح هذا المسار انعكس بالفعل على أداء المالية العامة، حيث تمكنت الدولة خلال عامين من زيادة الإيرادات بأكثر من تريليون جنيه دون فرض أعباء جديدة أو تعديل سعر الضريبة، معتبرًا أن هذه النتائج تؤكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وشدد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وصون حقوق الممولين، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي وسيلة للإضرار بالممول أو إساءة التعامل معه، بل ستظل جميع التطبيقات في إطار تقديم خدمات أفضل، وتشجيع الانضمام الطوعي للمنظومة الضريبية.

وأوضح أن الوزارة مستعدة لبدء التعاون الفوري في تنفيذ عدد من المقترحات والتطبيقات التي تضمنتها الدراسة، دون انتظار استكمال جميع الإجراءات أو التشريعات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تمر بمراحل متقدمة من تحديث خطة التحول الرقمي، وسيكون الذكاء الاصطناعي أحد محاورها الرئيسية، مع الاتفاق على آلية للتنسيق المشترك والبدء في تنفيذ المجالات المتاحة.

وفيما يتعلق بتمويل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أكد كجوك أن التكلفة لن تمثل مصدر قلق، لأن الوفورات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة الأداء ستكون أكبر بكثير من حجم التمويل المطلوب، لافتًا إلى أن التطور التكنولوجي يستهدف في الأساس توفير الوقت والجهد والتكلفة، سواء بالنسبة للدولة أو الممول أو المستثمر.

وضرب الوزير مثالًا بتطبيق الهاتف المحمول الذي جرى تطويره في منظومة الضريبة العقارية، موضحًا أنه ساهم في تسجيل 4 ملايين عقار بتكلفة أقل من التكلفة التي كانت ستتحملها الدولة حال الاعتماد على زيادة أعداد العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وهو ما يعكس العائد المباشر للاستثمار في الحلول الرقمية.

وأضاف أن مصر تمتلك بنية تكنولوجية جيدة يمكن البناء عليها، في ظل الاستثمارات الكبيرة التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من خلال الموازنة العامة أو عبر الهيئات الاقتصادية التابعة لها، إلى جانب وجود شركات وطنية متخصصة، من بينها «إي فاينانس» و«إي تاكس»، تمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية وبيانات مهمة، وتعمل وفق ضوابط تحافظ على سيادة الدولة على المعلومات وتأمينها.

وأكد وزير المالية أهمية الاستفادة من الكيانات والشركات القائمة، مع ضرورة أن تكون أي آليات أو كيانات جديدة مطلوبة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بسيطة ومرنة وسريعة، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وتعدد اللجان، مشددًا على أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية، دون خلق أعباء مؤسسية تعطل سرعة التنفيذ في مجال سريع التطور.

وفي ملف التدريب وبناء القدرات البشرية، كشف كجوك عن تخصيص أكثر من ملياري جنيه سنويًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لمبادرات وبرامج تستهدف تأهيل المجتمع لمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة، موضحًا أن هذه البرامج تشمل طلاب المدارس والتعليم الفني والجامعات والخريجين، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتوسع في تصدير الخدمات الرقمية والكوادر المتخصصة، مؤكدًا أن قدرة الخريجين على الحصول على فرص عمل جيدة في هذا المجال تمثل مؤشرًا إيجابيًا على جدوى الاستثمار في التعليم والتدريب التكنولوجي، وأن الوزارة تدرس مع عدد من الجهات سبل التوسع في هذه المجالات من خلال مشاركة القطاع الخاص.

واختتم وزير المالية كلمته بتوجيه الشكر إلى مجلس الشيوخ واللجنة المشتركة وأعضاء المجلس والخبراء الذين شاركوا في إعداد الدراسة، مؤكدًا استعداد الوزارة للعمل المشترك والبدء فورًا في تنفيذ عدد من المقترحات القابلة للتطبيق، مع عقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلي الجهات المعنية للاتفاق على خطوات التحرك خلال المرحلة المقبلة.