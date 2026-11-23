أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى تعيين 2666 موظفًا في عدد من الوظائف الفنية والتشغيلية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، وتشمل الوظائف المطلوبة فنيي صيانة وتجديدات السكة، وفنيي الحركة والبلوك والإشارات والمزلقان والمناورة، إلى جانب صرافي التذاكر ومشرفي القطارات ومساعدي قائدي القطارات، وعدد من التخصصات الفنية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والبرادة واللحام.

وحدد الإعلان مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمره على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة الوظيفة، مع اجتياز الامتحانات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات، كما ألزم المتقدمين بسداد رسوم أداء الامتحان والمبالغ المقررة نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة.

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ما الوظائف المطلوبة في مسابقة السكة الحديد 2026؟

تتضمن مسابقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعيين 2666 موظفًا في مجموعة من الوظائف الفنية والتشغيلية، التي تتطلب مؤهلات وتخصصات تتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة داخل الهيئة.

وتشمل قائمة الوظائف المعلن عنها التخصصات الآتية:

فني صيانة وتجديدات سكة.

فني حركة وبلوك.

فني إشارات.

فني مزلقان.

فني مناورة.

صراف تذاكر.

مشرف قطار.

مساعد قائد قطار.

فني ميكانيكا.

فني كهرباء.

فني براد.

فني لحام.

وتندرج هذه الوظائف ضمن الدرجة الرابعة بالمجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وفقًا لما ورد في الإعلان، وتختلف المؤهلات والتخصصات المطلوبة بحسب طبيعة كل وظيفة والمهام المرتبطة بها.

ما شروط التقديم في وظائف السكة الحديد؟

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في شغل الوظائف المعلنة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويترتب على عدم استيفاء أي شرط من الشروط المطلوبة عدم قبول طلب التقديم.

وتتمثل شروط التقديم في الآتي:

1. أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون المتقدم للوظيفة من الذكور فقط، نظرًا لطبيعة العمل.

7. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع طبيعة العمل في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء، بالنسبة لوظائف مساعد قائد قطار، وفني مناورة، وفني براد، وفني حركة وبلوك، وفني إشارات، وفني مزلقان، وفني صيانة وتجديدات سكة.

8. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون التخصص كهرباء بالنسبة لوظيفة فني كهرباء، وميكانيكا بالنسبة لوظيفة فني ميكانيكا، ولحام بالنسبة لوظيفة فني لحام.

9. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع طبيعة العمل بالنسبة لوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر.

10. يُرفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

11. اجتياز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

12. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بالنسبة للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

13. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم، وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

14. يلتزم المتقدم عند الحضور للامتحان بسداد مبلغ 30 جنيهًا رسوم أداء الامتحان، بالإضافة إلى مبلغ 200 جنيه نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة لذلك، سواء نقدًا أو من خلال البطاقات البنكية.

ما المؤهلات والتخصصات المطلوبة لوظائف السكة الحديد؟

تختلف المؤهلات الدراسية والتخصصات المطلوبة في مسابقة السكة الحديد وفقًا لنوع الوظيفة، إذ يشترط الإعلان الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتناسب مع طبيعة العمل، ولا يكفي الحصول على مؤهل مختلف عن التخصص المحدد للوظيفة.

وبالنسبة لوظائف مساعد قائد قطار، وفني المناورة، وفني البراد، وفني الحركة والبلوك، وفني الإشارات، وفني المزلقان، وفني صيانة وتجديدات السكة، يشترط أن يكون المؤهل الفني المتوسط أو فوق المتوسط في تخصص الميكانيكا أو الكهرباء، بما يتناسب مع طبيعة العمل.

أما وظيفة فني كهرباء، فتتطلب مؤهلًا فنيًا متوسطًا أو فوق متوسط في تخصص الكهرباء، بينما تشترط وظيفة فني ميكانيكا مؤهلًا في تخصص الميكانيكا، ووظيفة فني لحام مؤهلًا في تخصص اللحام.

وفيما يتعلق بوظيفتي مشرف قطار وصراف تذاكر، فيشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع طبيعة العمل، مع ضرورة الالتزام بالمؤهل المحدد لكل وظيفة، إذ نص الإعلان على رفض طلب المتقدم إذا ثبت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

هل وظائف السكة الحديد متاحة للذكور فقط؟

نعم، وفقًا للشروط الواردة في الإعلان، يقتصر التقديم على الذكور فقط، وذلك نظرًا لطبيعة العمل المرتبطة بالوظائف المعلن عنها، كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يزيد عمره على 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

ويجب على المتقدم أن يكون مقيمًا في المحافظة التي يتقدم لشغل الوظيفة بها، على أن يتطابق محل الإقامة مع البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعني ضرورة مراعاة هذا الشرط عند اختيار الوظيفة والتقدم للمسابقة.

ما رسوم التقديم والامتحانات في مسابقة السكة الحديد؟

ألزم الإعلان المتقدمين بسداد مبلغ إجمالي قدره 230 جنيهًا عند الحضور لأداء الامتحان، ويتوزع هذا المبلغ على رسوم أداء الامتحان والخدمات المصاحبة لإجراءات التقديم.

وتبلغ رسوم أداء الامتحان 30 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة المبلغ المخصص نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة 200 جنيه، ويكون السداد نقدًا أو من خلال البطاقات البنكية.

ويأتي سداد هذه المبالغ ضمن الإجراءات المطلوبة من المتقدمين عند حضورهم للامتحان، إلى جانب ضرورة استيفاء بقية الشروط وتقديم المستندات المحددة في الإعلان.

ما المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف السكة الحديد؟

حدد الإعلان مجموعة من المستندات التي يجب على المتقدم إحضارها في اليوم المحدد للامتحان، لإثبات البيانات الشخصية والمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عند انطباق ذلك.

وتشمل المستندات المطلوبة الآتي:

1. أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية الوجهين.

2. أصل وصورة المؤهل الدراسي.

3. أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية.

4. أصل وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتعين على المتقدم تجهيز الأصول والصور المطلوبة من المستندات المحددة، وإحضارها في الموعد المقرر للامتحان، مع التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي واستيفاء الأوراق المرتبطة بالمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية.

ما الاختبارات المطلوبة للقبول في وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر؟

لا يقتصر القبول في الوظائف المعلنة على استيفاء شروط السن والمؤهل الدراسي والجنسية، إذ يتعين على المتقدمين اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لشغل الوظائف.

كما يشترط اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات بالنسبة للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة، وهو ما يجعل اجتياز هذه المراحل شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات القبول.

وتتضمن شروط الإعلان كذلك ضرورة التمتع بحسن السمعة والسيرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو أحكام مقيدة للحرية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن عدم سبق الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

كيف يستعد المتقدمون لمسابقة 2666 وظيفة بالسكة الحديد؟

يتطلب الاستعداد للمسابقة مراجعة شروط الوظيفة المراد التقدم إليها والتأكد من تطابق المؤهل الدراسي مع التخصص المطلوب، خاصة أن الإعلان يحدد تخصصات مختلفة لوظائف الكهرباء والميكانيكا واللحام، إلى جانب المؤهلات المطلوبة لبقية الوظائف الفنية والتشغيلية.

كما ينبغي التأكد من مطابقة محل الإقامة للمحافظة التي يتم التقديم بها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، ومراجعة المستندات الواجب إحضارها في يوم الامتحان، وتجهيز أصول الأوراق وصورها، مع الاستعداد لسداد رسوم الامتحان والمبالغ المقررة للخدمات المصاحبة.

وتظل الشروط الواردة في الإعلان هي المرجع الأساسي لتحديد مدى أهلية المتقدم لشغل الوظيفة، سواء من حيث السن أو الجنسية أو المؤهل أو التخصص أو الاختبارات المطلوبة، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات المحددة لاستكمال عملية التقديم والقبول.