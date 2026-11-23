تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط مقاول ومالك الأرض المجاورة للمنزل المنهار بشارع البهي بالمحلة لتسببهما في انهياره وجاري عرضهما علي جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك أمني عاجل



وكانت منطقة البهي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت صباح اليوم انهيار منزل سكني مكون من 6 طوابق خالي بشارع البهي بسبب أعمال بناء وحفر مجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وإخلاء من السكان قبل انهياره ب5 دقائق حسب رواية شهود عيان.

انهيار منزل سكني

كما فرضت الجهات الأمنية كردون أمني بمحيط موقع الحادث دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نجاة السكان من الموت

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ حول انهيار منزل خالي من السكان بشارع البهي بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

اخلاءه من السكان

كما تم التنبيه باخلاء عقار سكني منهار من السكان قبل لحظتن من سقوطه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.