قال الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، موضحًا أن درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار تتوقف على المنخفضات الجوية الموجودة، ولا ترتبط بالنوات.

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الكبير في الأحوال الجوية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية والوجه البحري، مؤكدًا أن فرص الأمطار غدًا لن تكون قوية أو مؤثرة على الحياة الطبيعية.

وأوضح محمود القياتي أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأبرز خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن كثافتها أصبحت أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، وإن كانت قد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتبدأ في التكون من الساعة الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا.

وأشار محمود القياتي إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بمعدل درجتين مقارنة بالأيام الماضية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، لتتراوح خلال فترات النهار بين 23 و24 درجة مئوية، لافتًا إلى أن فترات تكون الشبورة المائية ستزداد خلال الفترة المقبلة.

وشدد المتنبئ الجوي على ضرورة عدم الاستماع إلى الأخبار المتعلقة بحالة الطقس إلا من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة تصدر بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس خلال فصل الشتاء قبل بدايته، وأكد أن فصل الشتاء المقبل سيكون حول المعدلات الطبيعية، سواء من حيث درجات الحرارة أو كميات الأمطار.