أصيب موظف بالوحدة المحلية بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، إثر سقوطه من الطابق الثاني إلى الأرض خارج مبنى الوحدة المحلية، ما أسفر عن إصابته بكسر في القدم اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم.



وتلقت مديريةأمن الدقهلية بلاغًا بسقوط موظف من ارتفاع داخل نطاق الوحدة المحلية بديمشلت، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة أشرف لطفي عبد المجيد، 53 عاما ، ومقيم بقرية ديمشلت.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق