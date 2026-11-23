استقبل مشروع مونوريل شرق النيل وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رواندا، ضم Vincent BIRUTA – وزير الداخلية الرواندي، وCG Dan MUNYUZA – سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، وGerard HIGIRO – السكرتير الأول بسفارة رواندا بالقاهرة، ومحمود الطيب مدير مراسم السفارة بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا.

وكان في استقبال الوفد من الجانب المصري المهندس إبراهيم بخيت – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للمونوريل ، والمهندسة نهاد ابو النعاس – رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، وأحمد عبد الهادي بكير – مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالمونوريل ومترو الأنفاق.



من محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وصولًا إلى محطة وان ناينتي

واستقل الوفد قطار مونوريل شرق النيل في رحلة بدأت من محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وصولًا إلى محطة وان ناينتي، للتعرف على أحد أحدث مشروعات النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية.



وخلال الرحلة، تعرف الوفد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمونوريل، وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمان والراحة، فضلًا عن دوره في توفير وسيلة نقل عصرية وصديقة للبيئة، تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالمناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى.



وأعرب الوفد الرواندي عن إعجابه بما شاهده من تطور في منظومة النقل الحديثة في مصر، مشيدًا بالإمكانيات التكنولوجية والتجهيزات المتطورة التي يتمتع بها مشروع المونوريل، والذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الحديثة.