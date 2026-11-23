حذر الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، من تداعيات استهداف روسيا على الأراضي الليبية، مؤكدا أن أوكرانيا انتهكت السيادة الليبية من خلال تنفيذ هذه الضربة، وسط حالة من الانزعاج الشديد داخل ليبيا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك مطالبات بضرورة تحقيق الوحدة الليبية، وعدم السماح بمزيد من الانقسام، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات في البلاد.

وأضاف: «الدبلوماسيون الليبيون يطالبون بصوت ليبي واحد، وكذلك جامعة الدول العربية، والجميع في ليبيا يطالب بجيش واحد وحكومة واحدة وصوت واحد، وزيلينسكي يراهن على الورقة الأوروبية».

وأوضح أن أوكرانيا تستفز روسيا وتراهن على الدعم الأوروبي، وتستهدفها على الأراضي العربية، وهو ما يتطلب تدخلا عربيا وإفريقيا ودوليا.