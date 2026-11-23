ذكر مسؤولون أتراك، يوم الاثنين، أن الشرطة وفرقاً معنية برعاية الحيوانات في إسطنبول تبحث عن لبؤة شوهدت وهي تتجول في ضواحي المدينة.

وكان أحد السكان قد رصد الحيوان مساء الأحد في "أوسكومروكوي" (Uskumrukoy)، وهو حي راقٍ يقع على الطرف الشمالي من الجانب الأوروبي لإسطنبول وتحيط به الغابات.

وفي وقت لاحق، التقطت كاميرات المراقبة صوراً للبؤة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأفاد مكتب حاكم إسطنبول، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه "تم تحديد موقع اللبؤة، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة للإمساك بها وهي على قيد الحياة".

وأظهرت صور غير واضحة، نشرتها وكالة "ديميرورين" للأنباء، اللبؤة وهي تسير في منطقة عشبية ولم يتضح بعد مصدر الحيوان، رغم أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى احتمال هروبه من منزل قريب وقد فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً يركز على تحديد هوية مالكها.

وذكرت المديرية الوطنية للمتنزهات في تركيا أن أطباء بيطريين متخصصين وفرقاً مزودة بكاميرات تصوير حراري يشاركون في عملية البحث التي تتركز في منطقة حرجية.

وقال أحد السكان المحليين، ويدعى أردا كوتش، إنه رأى اللبؤة بعد أن انضم إلى عمليات البحث.

ونقلت عنه صحيفة "جمهوريت" التركية قوله: "خرجت بسيارتي على أمل العثور عليها، وفجأة قفزت أمامي شعرت بالخوف في البداية، ثم سارعت على الفور بإبلاغ قوات الدرك".

وتم تحذير السكان من الخطر، كما انتشرت عناصر الشرطة التركية على الطرق المؤدية إلى الحي والخارجة منه.

يُذكر أن تركيا تحولت إلى مركز لتجارة الحيوانات البرية غير المشروعة، حيث يستغل المهربون خطوط الطيران التي تربطها بأفريقيا وآسيا.

ففي ديسمبر 2024، تم إنقاذ صغير غوريلا بعد العثور عليه في مطار إسطنبول على متن رحلة جوية قادمة من نيجيريا ومتجهة إلى تايلاند.