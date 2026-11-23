لم يعد فيديريكو فالفيردي مجرد لاعب وسط يقدم الإضافة لريال مدريد بعدما تحول تدريجيًا إلى أحد الأعمدة التي يقوم عليها مشروع النادي الملكي وهو ما دفع الإدارة إلى التحرك مبكرًا لحسم مستقبله عبر اتفاق جديد يمتد حتى يونيو 2031 في خطوة تتجاوز فكرة تمديد عقد لاعب أساسي إلى تأمين أحد أهم قادة الفريق خلال السنوات المقبلة.

ويعكس الاتفاق الذي كشف عنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو رغبة ريال مدريد في الحفاظ على الاستقرار الفني داخل تشكيلته خصوصًا أن فالفيردي أصبح من العناصر التي يصعب تعويضها بالنظر إلى تعدد أدواره وقدرته على تنفيذ متطلبات مختلفة داخل الملعب سواء في وسط الميدان أو عند الحاجة إلى شغل مركز الظهير الأيمن.

وبحسب ما أورده رومانو توصل الطرفان إلى اتفاق كامل بشأن العقد الجديد على أن يتم التوقيع خلال الفترة المقبلة مع زيادة راتب اللاعب الأوروجوياني ليصبح ضمن قائمة الأعلى أجرًا في الفريق وهو ما يحمل اعترافًا واضحًا بقيمته الفنية والقيادية بعدما تجاوز مرحلة اللاعب الواعد إلى موقع أحد أبرز قادة الجيل الحالي.

فالفيردي.. من لاعب شاب إلى أحد مفاتيح ريال مدريد

اختيار ريال مدريد تمديد عقد فالفيردي حتى 2031 يحمل دلالة مهمة بالنظر إلى أن عقده السابق كان ينتهي في صيف 2029 ما يعني أن الإدارة لم تكن مضطرة إلى الانتظار حتى اقتراب نهاية ارتباطه بالنادي لكنها فضلت التحرك مبكرًا لإغلاق أي احتمالات تتعلق بمستقبله.

وتكشف هذه الخطوة عن حجم الرهان الذي يضعه النادي على اللاعب الذي نجح في بناء مكانته داخل الفريق عبر سنوات من التطور التدريجي حتى أصبح أحد الأسماء التي تمنح المدربين حلولًا متعددة بفضل قدرته على الجمع بين الواجبات الدفاعية والتحولات الهجومية إلى جانب مجهوده البدني الكبير.

ولا تتوقف أهمية فالفيردي عند قدرته على أداء أكثر من دور بل تمتد إلى شخصيته داخل الملعب وروحه القتالية والتزامه التكتيكي وهي عناصر جعلته من اللاعبين الذين يعتمد عليهم ريال مدريد في المباريات الكبرى سواء عندما يحتاج الفريق إلى السيطرة على وسط الملعب أو زيادة الكثافة في الأطراف.

زيادة الراتب.. اعتراف بمكانة القائد داخل غرفة الملابس

يمثل الجانب المالي أحد أبرز ملامح الاتفاق الجديد بعدما أشارت التقارير إلى أن فالفيردي سيحصل على زيادة في راتبه تضعه بين اللاعبين الأعلى أجرًا في ريال مدريد.

وتحمل هذه الخطوة رسالة تتجاوز المكافأة المالية على المستويات التي يقدمها اللاعب إذ تعكس رغبة النادي في ترجمة مكانته داخل الفريق إلى تقدير تعاقدي واضح خصوصًا بعدما أصبح أحد قادة غرفة الملابس وأحد الأسماء التي تمثل استمرارية المشروع الرياضي للنادي.

ويبدو أن ريال مدريد يتعامل مع ملف فالفيردي باعتباره استثمارًا طويل الأمد لا يرتبط فقط بما يقدمه اللاعب في الوقت الحالي وإنما بما يمكن أن يقدمه خلال المواسم المقبلة في ظل امتلاكه الخبرة اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات إلى جانب قدرته على الحفاظ على تأثيره في أكثر من مركز.

رحلة بدأت من أوروجواي.. كيف صنع فالفيردي مكانته في مدريد؟

لم يصل فالفيردي إلى موقعه الحالي داخل ريال مدريد من الطريق الأقصر بل مر بعدة مراحل قبل أن يصبح أحد أبرز عناصر الفريق الأول.

وبدأت رحلته مع النادي عام 2016 عندما تعاقد معه ريال مدريد قادمًا من بينارول الأوروغوياني قبل أن ينضم إلى فريق كاستيا ثم يخوض تجربة إعارة مع ديبورتيفو لاكورونيا بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات في كرة القدم الإسبانية.

وكانت تلك المرحلة ضرورية في مسيرة اللاعب بعدما حصل على فرصة الاحتكاك بالمنافسات الأوروبية قبل العودة إلى ريال مدريد عام 2018 ليبدأ رحلة تثبيت أقدامه داخل الفريق الأول.

ولم يفرض فالفيردي نفسه دفعة واحدة لكنه استغل الفرص التي حصل عليها ونجح في تطوير قدراته تدريجيًا حتى أصبح عنصرًا أساسيًا في حسابات المدربين بفضل قدرته على تغطية مساحات واسعة في الملعب والمساهمة في بناء الهجمات إلى جانب تقديم الدعم الدفاعي.

وكانت مرونته التكتيكية أحد أهم العوامل التي ساعدته على الوصول إلى هذه المكانة إذ لم يقتصر دوره على مركز لاعب الوسط بل أثبت قدرته على شغل مركز الظهير الأيمن وهو ما منحه قيمة إضافية داخل قائمة الفريق.

خطة ريال مدريد لا تتوقف عند فالفيردي

لا يأتي تمديد عقد فالفيردي بمعزل عن سياسة ريال مدريد في الفترة الأخيرة إذ تتحرك الإدارة لتأمين مستقبل عدد من العناصر التي تراهن عليها في تشكيل الفريق خلال المواسم المقبلة بما يضمن استمرار الهيكل الأساسي وعدم الاضطرار إلى إعادة بناء التشكيلة بصورة متكررة.

وكان النادي قد أعلن مؤخرًا تمديد عقدي أردا جولر وأوريلين تشواميني حتى يونيو 2032 كما جدد ارتباطه بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا حتى عام 2028.

وتشير التقارير أيضًا إلى توصل ريال مدريد لاتفاق مع إبراهيم دياز بشأن عقد جديد في الوقت الذي لا يزال فيه مستقبل جود بيلينجهام التعاقدي حاضرًا ضمن الملفات التي تتابعها الإدارة في إطار خطتها للحفاظ على أبرز نجوم الفريق.