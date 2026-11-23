أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظيم مركز شباب باريس يومًا رياضيًا بمدرسة باريس الإعدادية، بمشاركة 80 طالبًا وطالبة وذلك في إطار خطة الأنشطة الرياضية للمركز خلال شهر نوفمبر، وحرصًا على تشجيع النشء على ممارسة الأنشطة البدنية.



أجواء من الحماس بين الطلاب

وأوضحت المديرية أن فعاليات اليوم الرياضي شهدت أجواءً من الحماس والتفاعل والمنافسة الإيجابية بين الطلاب، بما يسهم في تنمية الروح الرياضية وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي.

وأضافت أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي ضمن الدور المجتمعي لمراكز الشباب في نشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والوصول بالأنشطة المختلفة إلى أكبر عدد من النشء والشباب.

وأُقيمت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة محمد فكري، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.