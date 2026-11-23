يخوض فريق بيراميدز اختبارًا قويًا أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، وسط طموحات كبيرة لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على سجله المثالي خلال الموسم الجاري.

ويدخل الفريق السماوي المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم انطلاقة استثنائية في مختلف المسابقات، ونجح في تحقيق الفوز بجميع المباريات التي خاضها حتى الآن، ليصبح أمام فرصة جديدة لتعزيز نتائجه الإيجابية، وهذه المرة أمام أحد أبرز منافسيه على لقب الدوري.

وفي التقرير التالي، نستعرض حصاد بيراميدز خلال الموسم الحالي، وأبرز الأرقام التي حققها الفريق قبل الصدام المرتقب أمام الأهلي.

15 انتصارًا متتاليًا.. بيراميدز بلا تعادلات أو هزائم

وخاض بيراميدز 15 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، شملت الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة ودوري أبطال أفريقيا، وتمكن من تحقيق الفوز في جميع المواجهات، دون أن يتعرض لأي خسارة أو يكتفِ بنتيجة التعادل.

وبدأ الفريق السماوي مشواره في الدوري المصري بانتصار كبير خارج ملعبه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة، قبل أن يتغلب على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ثم حقق فوزًا آخر خارج أرضه على المصري البورسعيدي بهدف دون مقابل.

وانتقل بيراميدز بعدها إلى منافسات التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، ونجح في الفوز على جور ماهيا الكيني خارج ملعبه بهدفين دون رد، قبل أن يعود إلى الدوري ويحقق انتصارًا صعبًا على الجونة بهدف نظيف.

وجدد الفريق تفوقه على جور ماهيا في لقاء الإياب بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم واصل نتائجه الإيجابية محليًا بالفوز على الشرقية إنبي خارج ملعبه بنتيجة 2-1.

37 هدفًا و7 في شباكه.. أرقام هجومية ودفاعية مميزة

وفي شهر أكتوبر، استهل بيراميدز مشواره في بطولة كأس الرابطة بالفوز على القناة بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري.

كما نجح في تجاوز المريخ بانتيو الجنوب سوداني خارج ملعبه بهدف دون رد، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يواصل انتصاراته المحلية بالفوز على طلائع الجيش خارج ملعبه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعاد بيراميدز ليؤكد تفوقه القاري، بعدما فاز على المريخ بانتيو في مباراة الإياب برباعية نظيفة، ثم اختتم مبارياته في الدوري قبل مواجهة الأهلي بالفوز على وادي دجلة بنتيجة 2-1.

ومع بداية شهر نوفمبر، واصل الفريق السماوي سلسلة انتصاراته، بعدما تغلب على سموحة خارج ملعبه بهدف دون مقابل في كأس الرابطة، قبل أن يحسم مواجهته أمام الداخلية بهدفين نظيفين في بطولة كأس مصر.

وبلغة الأرقام، سجل لاعبو بيراميدز 37 هدفًا خلال المباريات الـ15 التي خاضها الفريق بمختلف المسابقات، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط، في مؤشر على القوة الهجومية والصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق خلال الموسم الحالي.

الأهلي الاختبار الأصعب لسلسلة انتصارات بيراميدز

وتأتي مواجهة الأهلي لتشكل اختبارًا مهمًا لطموحات بيراميدز، في ظل قوة المنافسة بين الفريقين على صدارة الدوري المصري، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث.

ويسعى الفريق السماوي بقيادة مدربه رولاني موكوينا إلى تمديد سلسلة انتصاراته وتحقيق فوز جديد أمام الأهلي، من أجل تأكيد قوته ومواصلة الابتعاد بصدارة المسابقة، بينما يأمل المارد الأحمر في إيقاف الانطلاقة المثالية لمنافسه وتقليص الفارق معه في جدول الترتيب.

وبين سلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا وحصيلة تهديفية بلغت 37 هدفًا، يدخل بيراميدز قمة استاد القاهرة بطموح الحفاظ على سجله الاستثنائي، لكن مواجهة الأهلي ستكون اختبارًا مختلفًا لطموحات الفريق السماوي هذا الموسم.