كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص بالدخول لأحد العقارات بغرض السرقة ببورسعيد.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ).

وبمواجهته إعترف بقيامه بتاريخ 18 / الجارى بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من أحد العقارات فضلاً عن سرقة باب حديد من عقار آخر بدائرة القسم ، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لعميله سيئ النية (تاجر خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشادة ضبط (المسروقات المستولى عليها).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

