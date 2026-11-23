بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وألمانيا، معربًا عن تطلعه إلى استثمار التقارب بين البلدين في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

حركة الملاحة العالمية

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تواصل أداء دورها الحيوي في حركة الملاحة العالمية، والعمل على ضمان استقرار سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، رغم التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن معدلات الملاحة بالقناة سجلت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع عودة عدد من الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكبرى، ومن بينها الخط الملاحي «Hapag-Lloyd»، الذي استأنف عبور سفنه من خلال القناة.

رحلات الخط الملاحي الألماني عبر قناة السويس

وأضاف أن رحلات الخط الملاحي الألماني عبر قناة السويس سجلت، خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر الجاري، عبور 30 سفينة، بإجمالي حمولات صافية بلغت 4.8 مليون طن.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات التعاون بين هيئة قناة السويس وشركة «سيمنس» للصناعات في مجال التدريب، حيث أسفر هذا التعاون عن اعتماد معمل «سيمنس» بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة، ليصبح معملًا معتمدًا لمنح شهادات تدريبية في برامج ومنتجات الشركة، بما يسهم في تأهيل الأطقم الفنية من العاملين بالهيئة والجهات الخارجية.

تطور منظومة الخدمات البحرية واللوجستية

كما بدأت الهيئة تنظيم دورات تدريبية لإعداد مدربين معتمدين من العاملين بها، في إطار تطوير الكوادر الفنية ورفع كفاءتها.

واستعرض الفريق أسامة ربيع تطور منظومة الخدمات البحرية واللوجستية التي تقدمها الهيئة لعملائها، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، إلى جانب جهود توطين صناعة الوحدات البحرية داخل ترسانات وشركات الهيئة التابعة.

الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس

من جانبه، أكد السفير يورجن شولتس الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في تأمين واستقرار حركة التجارة العالمية، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية التي تربط الشرق بالغرب.

وأشاد السفير الألماني بالتطور الذي شهدته منظومة الخدمات البحرية المتكاملة التي تقدمها الهيئة، والجهود المبذولة لدعم الشركات والخطوط الملاحية، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، وعودة معدلات الملاحة بقناة السويس إلى مستوياتها الطبيعية.