أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات شكلت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) رسخ مكانته كمنصة إقليمية ودولية رائدة تجمع قادة الصناعة وصناع السياسات والخبراء لاستشراف مستقبل قطاع البتروكيماويات والكيماويات.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم / الاثنين/ أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها البديوي في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، تحت شعار "الإصرار الهادف، نحو مستقبل مستدام"، في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة قادة الصناعة وصناع القرار والمستثمرين وممثلي المؤسسات الدولية أكثر من 450 شركة من 42 دولة.

وأشار البديوي إلى أن المؤتمر السنوي العشرين للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، ينعقد في وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات والكيماويات العالمية تحولات متسارعة، مدفوعة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، والاضطرابات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وتنامي حدة المنافسة، فضلا عن التقدم المتسارع في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، والتوجه العالمي نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات، وتؤكد هذه التطورات أهمية شعار المنتدى لهذا العام: "المثابرة برؤية هادفة: بني ليدوم"، الذي يسلط الضوء على ضرورة تعزيز المرونة الصناعية، والتكيف مع المتغيرات، واستدامة النمو على المدى الطويل.