تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في إصابة مالك سوبر ماركت وشقيقته برش خرطوش، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات عائلية بمنطقة بولاق الدكرور، واستخدم خلالها أحد الأطراف سلاحًا ناريًا، ما أسفر عن إصابة المجني عليهما في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات عائلية قديمة بين الطرفين كانت وراء نشوب المشاجرة، بعدما تجددت الخلافات بينهما، وتطورت من مشادة كلامية إلى تبادل الاعتداء، قبل أن يستل أحد المتشاجرين سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش» ويطلق أعيرة نارية باتجاه الطرف الآخر.

وأضافت التحريات أن إطلاق الأعيرة النارية أسفر عن إصابة مالك سوبر ماركت وشقيقته برش خرطوش في مناطق متفرقة من جسديهما، ما استدعى نقلهما لتلقي العلاج، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، كما عثرت بحوزة المتهمين على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن أسباب المشاجرة والاعتداء.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال أطراف الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات المشاجرة وتحديد دور كل متهم فيها، كما يجري فحص التقارير الطبية الخاصة بالمصابين وبيان طبيعة الإصابات التي لحقت بهما، إلى جانب فحص السلاح الناري المضبوط.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وسقوط مصابين نتيجة استخدام سلاح ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتورطين والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.