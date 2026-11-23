كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، تفاصيل موقف جماعة الإخوان من الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، عقب أحداث عام 2005، مشيرا إلى أن الجماعة لم تدعُ إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية بشأنها، رغم تحركها في الشارع خلال الفترة نفسها للمطالبة باستقلال القضاء وإجراء تعديلات دستورية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ» عبر قناة «صدى البلد»: «الإخوان بعد 2005 كانوا فايزين بـ88 مقعدا في مجلس الشعب، وكانوا عاملين مظاهرات في الشوارع باستقلال القضاء والتعديلات الدستورية، أما ما جد، ظهرت الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول، عليه الصلاة والسلام، واللي انضفت ضدها أقباط مصر قبل المسلمين، لم يحرك ساكن لهذه الجماعة، ومهدي عاكف أعطى تكليفات إنه ممنوع تظاهرات خاصة بهذا الشأن».

وأضاف: «أصدر هذه التعليمات لبداية خطة المؤامرة التي كانت تُحاك، وهذه المؤامرة شارك فيها دول غربية وإقليمية، واللي نفذ على الأرض التنظيم الدولي وأتباعه من حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، كانوا عايزين يبعتوا رسالة لأوروبا إن إحنا قادرين نحرك الشارع ونمنعه من الحركة في موقف مينفعش فيه أن الناس تنتفض للرسول، أرادوا أن يغضبوا رسول الله، ولا يغضبوا الاتحاد الأوروبي».

وأوضح: «هذه الجماعة على مدار 100 سنة ترفع شعار الإسلام هو الحل، وإنها جماعة دعوية، وإن أمن الدولة تحاربهم، فإذا أمن الدولة تحارب الإسلام، وأتحدى أيًا من القيادات يقولي كام الإصدارات الدعوية اللي صدرت من الجماعة على مدار 100 سنة؛ لأن قسم نشر الدعوة ده قسم من ضمن أقسام الجماعة، وحسن البنا نفسه قال إن هي جماعة دعوية سنية صوفية سلفية، هيئة طلابية، جمعية خيرية، يعني أنا بتاع كله، يعني جاي مش عشان الدعوة والسياسة، دي مجرد أساليب للوصول إلى أخونة المجتمع لتغيير شكل المجتمع المصري والعربي بالكامل».