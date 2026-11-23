تسود حالة من الاستنفار الأمني في الدنمارك، عقب تلقي تهديدات بوجود قنابل تستهدف عددًا من المدارس في مناطق مختلفة من البلاد، ما دفع السلطات الأمنية إلى التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى جديتها، وسط دعوات للطلاب وأولياء الأمور إلى التزام الهدوء وعدم الانسياق وراء المخاوف.

وأوضحت الشرطة الدنماركية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، أن عددًا كبيرًا من المدارس في مختلف أنحاء البلاد تلقى رسائل إلكترونية تتضمن تهديدات بوجود قنابل، الأمر الذي دفع عدة دوائر شرطية إلى تلقي بلاغات من المؤسسات التعليمية وبدء فحص التهديدات.

وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع كل بلاغ على حدة، وتتحقق من التهديدات الموجهة إلى المدارس المعنية، مشيرة إلى أن التقييمات الأولية لا تشير إلى وجود خطر حقيقي يستدعي القلق في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، أعلنت شرطة جزيرة فونن إرسال دوريات أمنية إلى المدارس التي تلقت التهديدات، بهدف تعزيز الشعور بالأمان وطمأنة الطلاب والعاملين وأولياء الأمور، موضحة أن ظهور عناصر الشرطة بزيهم الرسمي في محيط المدارس يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية.

كما دعت الشرطة المدارس إلى التواصل معها عبر رقم الطوارئ غير العاجلة (114) في حال رصد أجسام أو أشخاص مثيرين للريبة، مؤكدة أنه لا حاجة إلى تقديم بلاغات إضافية إذا كان الأمر يقتصر على تلقي رسالة التهديد الإلكترونية.

من جانبها، أوضحت شرطة شمال يوتلاند أنها تلقت، شأنها شأن عدد من الدوائر الأمنية الأخرى، بلاغات بشأن تهديدات استهدفت مدارس في نطاق اختصاصها، لكنها أكدت أن تقييمها الحالي لا يستدعي إخلاء المدارس أو اتخاذ تدابير أمنية استثنائية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة التطورات.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه عدة دول أوروبية موجة من البلاغات والتهديدات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات تعليمية وخدمية، ما يثير مخاوف بشأن تعطيل الحياة اليومية ويدفع السلطات إلى تكثيف إجراءات المتابعة والتحقق من مصادر هذه الرسائل.

وأكدت الشرطة الدنماركية استمرار التحقيقات لكشف مصدر التهديدات وتحديد المسؤولين عنها، مع التشديد على ضرورة التحلي بالهدوء وعدم إثارة الذعر، في ظل عدم وجود مؤشرات حالية على تهديد أمني وشيك.