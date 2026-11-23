هنأ الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر للناشئين، بعد فوزه على قطر بهدفين دون رد في بطولة كأس العالم، مؤكدًا سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، ومشيدًا بقطاع الناشئين الذي وصفه بأنه منجم الذهب للكرة المصرية.

منتخب مصر

وقال شوبير إن أحمد صفوت يمتلك خامة مميزة وموهبة كبيرة رغم صغر سنه، مؤكدًا أنه لاعب في طريقه للنجومية، مضيفًا: «أنا مبحبش أقول على ولادنا الصغيرين نجم، لأن النجومية محتاجة وقت طويل جدًا، لكن أحمد صفوت مكسر الدنيا، وسيبك من الهدف ورجل المباراة، الخامة باينة». كما طالب بعدم سؤال اللاعبين عن انتمائهم للأهلي أو الزمالك، مشيرًا إلى أن صفوت يلعب في الزمالك والأمر محسوم.

وأشاد شوبير بجميع لاعبي المنتخب، ومن بينهم خالد مختار ومالك عمرو وآدم محمد يوسف، موجهًا التهنئة للكابتن حسين عبد اللطيف، موضحًا أن الفوز على قطر أعاد المنتخب إلى المنافسة، وأصبح التعادل أمام بنما كافيًا للتأهل، بينما يضمن الفوز بأي نتيجة حسم المركز الثاني في المجموعة.