أطلق تطبيق واتساب خدمة تخزين سحابية مستقلة تُعرف باسم التخزين السحابي لواتساب مما يتيح لك إمكانية حفظ نسخ محادثاتك الاحتياطية على خوادم الشركة مباشرة وذلك دون استهلاك مساحتك المجانية في كلا من جوجل درايف أو آي كلاود

خطوات تفعيل واستخدام الميزة

لتفعيل النسخ الاحتياطي السحابي الجديد على هاتفك، يمكنك اتبع الخطوات التالية بمجرد وصول التحديث إلى حسابك:

1. افتح الإعدادات و انتقل إلى قائمة الإعدادات داخل تطبيق واتساب.

2. ادخل إلى قسم الدردشات. اضغط على خيار الدردشات، ثم اختر نسخ احتياطي للدردشات.

3. اختر مزود التخزين. اضغط على خيار النسخ الاحتياطي السحابي، ثم حدد واتساب بدلاً من جوجل درايف أو آي كلاود.

4. أعدّ التشفير. سيطلب منك التطبيق تأمين نسختك عبر تفعيل التشفير التام بين الطرفين؛ أنشئ مفتاح مرور أو احفظ مفتاح التشفير المكون من 64 رقماً.

5. ابدأ النسخ الاحتياطي. اضغط على تشغيل النسخ الاحتياطي لبدء رفع محادثاتك وملفاتك بأمان إلى خوادم التطبيق.

تفاصيل السعة والأمان

تمنحك هذه الخدمة مساحة مجانية تبلغ 2 جيجابايت لحفظ سجل المحادثات، وهي سعة مناسبة لتخفيف الضغط عن مساحتك السحابية الشخصية. وفي حال تجاوزت النسخة الاحتياطية هذه السعة بسبب كثرة الصور ومقاطع الفيديو، يمكنك إدارة المساحة عبر استبعاد مقاطع الفيديو من النسخ الاحتياطي، أو الترقية إلى باقات مدفوعة تبدأ من 50 جيجابايت.

من ناحية الخصوصية، يؤكد مركز مساعدة واتساب أن جميع النسخ الاحتياطية المحفوظة على خوادمهم مشفرة تماماً بين الطرفين بشكل افتراضي، مما يضمن عدم قدرة أي جهة بما في ذلك شركتا واتساب وميتا—على الوصول إلى محتوى رسائلك أو قراءتها. كما يُنصح دائماً بإجراء عملية النسخ عبر شبكة Wi-Fi لتجنب استهلاك باقة بيانات الهاتف المحمول.