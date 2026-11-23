كثير من مستخدمي الهواتف الذكية يتفاجأون بنفاد باقة الإنترنت قبل موعد تجديدها بوقت طويل، رغم أن استخدامهم الفعلي للهاتف محدود. السر وراء هذه المشكلة غالباً لا يكمن في تصفحك اليومي، بل في عشرات التطبيقات التي تعمل بصمت في الخلفية وتلتهم البيانات دون علمك.

لحسن الحظ، يوفّر نظام أندرويد أدوات ذكية ومخفية تمنحك السيطرة الكاملة على استهلاكك. إليك أهم إعدادات عليك تفعيلها الآن للحفاظ على باقتك لنهاية الشهر:

الحفاظ على الباقة

وللتغلب على هذه المشكلة والحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر، يوفر نظام "أندرويد" مجموعة من الأدوات الذكية للتحكم في الاستهلاك بفعالية:

تفعيل وضع توفير البيانات

من خلال الدخول إلى (الإعدادات > الشبكة والإنترنت) وتفعيل خيار "موفّر البيانات"، يمنع النظام التطبيقات غير النشطة من استهلاك الإنترنت في الخلفية.

وضع حد أقصى للاستهلاك

عبر التوجه إلى (الإعدادات > الشبكة والإنترنت > تحذير البيانات والحد الأقصى)، يمكن ضبط تنبيه ينذرك عند الاقتراب من نفاد الباقة، أو تفعيل ميزة الفصل التلقائي للإنترنت عند الوصول إلى حد معين محدد الجيجابايتس.

تقييد بيانات الخلفية

من قائمة "استهلاك البيانات"، يمكنك رصد التطبيقات الأكثر استهلاكاً للإنترنت وإيقاف خيار "بيانات الخلفية" لكل منها، لضمان عدم تحديث محتواها إلا عند فتحها يدوياً.

إيقاف التحديثات التلقائية

تلتهم التحديثات التلقائية قدراً كبيراً من الباقة؛ لذا يُنصح بضبط التحديثات في متجر "Google Play" لتعمل "عبر شبكة Wi-Fi فقط"، وتطبيق الإعداد نفسه على ميزة النسخ الاحتياطي للصور في تطبيق Google Photos.

التحكم في جودة الفيديو

تُعد مقاطع الفيديو المستهلك الأكبر للبيانات؛ لذا يُفضل تفعيل "وضع توفير البيانات" داخل تطبيق يوتيوب، وإيقاف ميزة التشغيل التلقائي للفيديوهات في تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك.