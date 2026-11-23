أكد المحلل الرياضي تامر بدوي أهمية طاهر محمد طاهر في تشكيل الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك قدرات بدنية وسرعة كبيرة تجعله عنصرًا مهمًا من الناحية التكتيكية، خاصة في التعامل مع الجبهة اليمنى للفريق المنافس.

وقال تامر بدوي، في تصريحات تلفزيونية، إن طاهر محمد طاهر يعد أهم لاعب تكتيكيًا في الأهلي، نظرًا لما يقدمه من مجهود كبير وسرعة وقدرة على الضغط على المنافس وإرهاقه طوال المباراة.

وأضاف المحلل الرياضي أن طاهر محمد طاهر يجب أن يبدأ المباراة في الجبهة اليسرى، موضحًا أن قدراته ستساعد الأهلي على الحد من خطورة محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، طوال اللقاء.

وأشار بدوي إلى أن طاهر يمتلك القدرة على تنفيذ المهام الدفاعية بشكل مميز، إلى جانب سرعته التي تجعله قادرًا على إزعاج المنافس، مؤكدًا أن مشاركته أساسيًا قد تمثل نقطة مهمة في حسابات الأهلي أمام بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، والتي تنقل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.