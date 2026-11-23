خلف الأضواء والنجاحات التي حققتها الفنانة روجينا على مدار مشوارها الفني، حكايات إنسانية صعبة وتضحيات لم تكن سهلة، فبين حلم تمسكت بتحقيقه رغم رفض أقرب الناس إليها، وزواج وجدت نفسها بسببه أمام تحديات مهنية غير متوقعة، مرت روجينا بمحطات قاسية تركت بصمتها في حياتها الشخصية والفنية.

ومن القطيعة مع والدها لسنوات بسبب رغبتها في دخول عالم التمثيل، إلى ابتعادها عن العمل لمدة 4 سنوات بعد زواجها من الفنان أشرف زكي، كشفت روجينا تفاصيل جديدة عن حياتها، مؤكدة أنها لا تشعر بالندم على أي قرار اتخذته، حتى لو كان ثمنه خسارة أشخاص غاليين عليها.

روجينا

وتحدثت روجينا بصراحة عن تفاصيل أزمتها مع والدها، مؤكدة أن خلافهما بدأ بسبب رفضه دخولها مجال التمثيل، ووصل الأمر إلى وضعها أمام اختيار صعب بينه وبين حلمها الفني، عندما قال لها: «يا أنا يا التمثيل».

روجينا تكشف تفاصيل قطيعتها مع والدها



وأوضحت الفنانة أن الأزمة تصاعدت بعدما سافر والدها إلى إيطاليا، وانقطعت علاقته بها تمامًا، لتعيش فترة من القطيعة استمرت لسنوات وتركت أثرًا كبيرًا في حياتها.

روجينا

وأشارت إلى أنها لم تستطع مسامحته على موقفه، رغم مرور السنوات، مؤكدة أنها لم تندم يومًا على اختيارها التمثيل والتمسك بحلمها، حتى لو كلفها ذلك خسارة علاقتها بوالدها.

وقالت روجينا: «سعيدة بكل قرار أخدته في حياتي، حتى لو القرار ده خسرت فيه ناس.. ومش أي ناس، أبويا»، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى كان ملجأها الأول والأخير في أصعب مراحل حياتها.

زواج أشرف زكي وابتعاد روجينا عن الفن 4 سنوات



ولم تتوقف كواليس حياة روجينا عند أزمتها مع والدها، إذ كشفت عن فترة صعبة أخرى في مشوارها الفني، ابتعدت خلالها عن العمل لمدة 4 سنوات، موضحة أن زواجها من الفنان أشرف زكي كان سببًا في عرقلة مسيرتها الفنية خلال تلك المرحلة.

وأكدت أن زواجها من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لم يكن سببًا في فتح أبواب الفرص أمامها كما يعتقد البعض، بل انعكس على فرص حصولها على أدوار فنية، وتسبب في ابتعادها عن الساحة لفترة من الزمن.

روجينا ترد على اتهامات الاستفادة من منصب زوجها



وتطرقت الفنانة إلى الانتقادات التي ربطت نجاحها الفني بزواجها من أشرف زكي، مؤكدة أن هذا الزواج لم يسهل طريقها في الوسط الفني، بل واجهت بسببه تحديات على مستوى فرص العمل وإثبات موهبتها بعيدًا عن منصب زوجها.

كما نفت دخولها في أي خلافات أو عداوات مع زملائها داخل الوسط الفني، مشيرة إلى أنها لم تكن طرفًا في صراعات مع الفنانين، رغم الصعوبات التي واجهتها طوال مشوارها.

ماذا قالت روجينا عن علاقتها بأشرف زكي؟



وعن علاقتها بزوجها، وصفت روجينا نفسها بأنها «امرأة في ظل رجل»، في تعبير عن اعتزازها بكونها زوجة أشرف زكي، وتقديرها لدعمه لها ولابنتيهما.

وأكدت اعتزازها بأسرتها وعلاقتها بزوجها، رغم ما واجهته من تحديات مهنية خلال سنوات زواجهما، لتكشف تصريحاتها عن جانب مختلف من حياتها، بعيدًا عن الأدوار والشخصيات التي قدمتها على الشاشة.