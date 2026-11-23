يعتزم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو تقديم اسمَي مرشحين لشغل منصب نائب الرئيس إلى البرلمان، في وقت لاحق من يوم الاثنين، تمهيدًا لاختيار خليفة لنائب الرئيس السابق جبران راكابومينج راكا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا»، نقلًا عن أحد نواب رئيس مجلس الشيوخ.

وقال نائب رئيس المجلس، سوهيبول إيمان، إن برابوو يخطط للحضور إلى مقر البرلمان لتقديم اسمي المرشحين، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الدستورية لاختيار نائب جديد للرئيس، فيما لم تتضح حتى الآن هوية المرشحين اللذين سيطرحهما الرئيس.

من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب الرئيس الإندونيسي إن المكتب سيبلغ الصحفيين بموعد حضور برابوو إلى مجلس الشيوخ فور تأكيده.

وتأتي هذه الخطوة عقب استقالة جبران راكابومينج راكا من منصب نائب الرئيس في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أسابيع من الضغوط السياسية والقضايا القانونية المتعلقة بمدى استيفائه شروط الترشح للمنصب.

وكان جبران، نجل الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، المعروف باسم «جوكوي»، قد تولى منصب نائب الرئيس إلى جانب برابوو، إلا أن استقالته أثارت تساؤلات بشأن مستقبل التحالف السياسي الذي جمع الرئيس الحالي بسلفه، الذي تولى الرئاسة لفترتين متتاليتين ويتمتع بشعبية سياسية واسعة.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن منصب نائب الرئيس في إندونيسيا يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره منصبًا شرفيًا إلى حد كبير، إذ لم يكن لجبران دور مؤثر في عملية صنع القرارات الحكومية خلال فترة توليه المنصب.

ومع ذلك، تكتسب عملية اختيار خليفته أهمية سياسية تتجاوز طبيعة المنصب، في ظل التحديات التي تواجه برابوو سوبيانتو، وعلى رأسها تراجع معدلات تأييده الشعبي بسبب المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وسياساته الحكومية.

ويرى محللون أن اختيار نائب الرئيس المقبل قد يكشف ملامح استراتيجية برابوو السياسية خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التكهنات بشأن مستقبل علاقته بالرئيس السابق جوكوي، الذي ظل يتمتع بنفوذ سياسي وشعبية واسعة حتى بعد مغادرته السلطة.

وتُقرأ استقالة جبران، في هذا السياق، باعتبارها مؤشرًا على تراجع متانة الشراكة السياسية بين برابوو وجوكوي، التي شكلت أحد أبرز ملامح المشهد السياسي الإندونيسي خلال الفترة الماضية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات إعادة ترتيب التحالفات وموازين القوى داخل البلاد.

ومن المقرر أن يخضع المرشحان اللذان سيقدمهما الرئيس الإندونيسي لعملية مراجعة وتدقيق قبل عرضهما على جلسة عامة للبرلمان، لاختيار نائب الرئيس الجديد، والمقرر عقدها في 11 ديسمبر المقبل، وفقًا لما أوردته رويترز.

وبذلك، تمثل عملية الاختيار المرتقبة محطة مهمة في مسار الترتيبات السياسية داخل إندونيسيا، وسط ترقب لهوية المرشحين وطبيعة الرسائل السياسية التي قد يحملها اختيار برابوو لخليفة جبران.