تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، تداعيات سقوط منزل مكون من 6 طوابق بشارع البهي بنطاق حي أول المحلة الكبرى، حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التحرك الفوري للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، تم إخلاء العقارات المجاورة للمنزل وفصل المرافق عنها، حفاظًا على سلامة المواطنين، فيما كُلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المجاورة وفحص حالتها الإنشائية وإعداد تقرير فني بشأنها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما كلف محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الموقف وتقديم أوجه الدعم والمساعدات اللازمة للأسر المتضررة، في إطار الحرص على توفير أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

تحرك محافظ الغربية

وأكد المحافظ استمرار متابعة الموقف بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة المواطنين وتأمين العقارات المحيطة.