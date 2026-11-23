شهدت حديقة المنتزه بمحافظة بورسعيد نطاق احياء المناخ و العرب حملة إشغالات مشتركة ، للتصدي للمخالفات والتعديات، وإعادة تنظيم المساحات المخصصة، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع بالحديقة واستخدامها دون عوائق.

جاء ذلك في تحرك ميداني يستهدف إعادة الانضباط والمظهر الحضاري إلى حديقة المنتزه

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتعامل الحاسم مع كافة صور الإشغالات والتجاوزات، وفرض الالتزام بالقواعد المنظمة للمساحات المخصصة، حفاظًا على المظهر الحضاري وتحقيقًا للصالح العام.

الرسالة واضحة.. المساحات العامة حق للجميع، والالتزام بالتعليمات والحدود

وقادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب التحرك ميدانيًا، بمشاركة الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، رئاسة المهندس وليد الدعدع في إطار التنسيق المشترك بين الحيين لتكثيف الرقابة والتعامل مع المخالفات الموجودة داخل حديقة المنتزه، وإزالة ما يشغل المساحات بصورة غير قانونية أو يتجاوز الحدود المقررة.

واستهدفت الحملة التأكيد على التزام المتواجدين وأصحاب الأنشطة بالمساحات المحددة لهم دون أي تجاوزات أو تعديات، مع إعادة تنظيم المكان والحفاظ على الممرات والمساحات المتاحة لرواد الحديقة، بما يحقق التوازن بين ممارسة الأنشطة والحفاظ على حق المواطنين في استخدام المكان بحرية وأمان.

وأكدت رئيسة حي العرب أن الحفاظ على الانضباط داخل الحدائق والمساحات العامة يأتي ضمن أولويات العمل الميداني، وأن التنسيق مع حي المناخ يعكس أهمية تكامل الجهود بين الأحياء لمواجهة المخالفات وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على المساحات العامة.

كما شددت على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، لضمان عدم تكرار التجاوزات وعودة الانضباط إلى المنطقة.