أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عن اختيار النجم أمير المصري لتكريمه في دورة المهرجان الثانية، والمقرر إقامتها من 1 ديسمبر الي 5 ديسمبر القادم.

وفي سياق آخر، نشر النجم أمير المصري صورته مع المنتج كريم أبو زكري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بعدما تعاقد رسمياً للمشاركة في بطولة مسلسل 180 في الموسم الرمضاني 2027.



المسلسل من بطولة عمرو يوسف، أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، إسلام خالد، ميشيل مساك، سلوى محمد علي، لبنى ونس، عزت زين، محمد الدسوقي، محمود سراج، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.



ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وإنتاج كريم أبو ذكري.



و في سياق آخر، أعلن مهرجان Middle East Now في مدينة فلورنس بإيطاليا عن فوز فيلمالقصص بطولة أمير المصري بجائزة الجمهور في دورته الـ 17.



فيلم القصص من بطولة أمير المصري، نيلي كريم، فاليري باشنر، احمد كمال، صبري فواز، عمرو عابد، شريف الدسوقي، احمد الازعر، خالد منصور، والعملمن إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج