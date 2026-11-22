قال الطالب أنس سليمان، ممثل خريجي الأزهر من دولة ليبيا، إن يوم تخرجنا يمثل لحظة استثنائية تجتمع فيها فرحة الإنجاز بمشاعر الحنين والوفاء، بعد سنوات من الاجتهاد وطلب العلم، مؤكدا أن الأزهر الشريف جمع أبناءه من مختلف الأوطان والثقافات على محبة العلم والإيمان، حتى أصبحت مصر وطنا لهم، وصاروا أسرة واحدة تجمعها الأخوة وتظلها رسالة الإسلام.

وأكد ممثل خريجي الأزهر، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026، أن الأزهر الشريف ليس مجرد جدران يغادرها الطلاب أو قاعات يفارقونها أو شهادات يحملونها، بل هو رسالة تسكن الضمائر وأمانة يحملها خريجوه أينما ذهبوا، مشيرا إلى أن العلم الحقيقي لا ينفصل عن الأخلاق، وأن الدعوة إلى الله ينبغي أن تقوم على الرحمة والحكمة، وأن يكون خريجو الأزهر دعاة للرحمة لا الخصومة، وأهل حكمة لا غلو، وبناة جسور للتواصل بين الشعوب، يسهمون بعلمهم وأخلاقهم في نهضة أوطانهم وخدمة الإنسانية.

ومن جانبها، أعربت الطالبة سعيدة عبد العزيز، من دولة نيجيريا، عن خالص شكرها وتقديرها لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على رعايته الكريمة للطلاب الوافدين، مؤكدة اعتزازها بالانتماء إلى هذا الصرح العلمي العريق، الذي يمثل منارة للفكر ومدرسة للوسطية والاعتدال.

وأشارت «سعيدة» خلال كلمتها في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026، إلى أن الخريجين يقفون اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، يحملون معهم ما نهلوه من علوم ومعارف وقيم في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدة أن آثار هذه الرحلة العلمية ستظل راسخة في نفوسهم، وأن ما اكتسبوه من علم ومنهج سيبقى زادا لهم في مسيرتهم المقبلة.

وشهد الحفل حضور الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، وأ.د نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وأ.د/ محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، وأ.د/ أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د/ محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د/ محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، ونخبة من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة.