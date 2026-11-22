وقف الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، دقيقة حداد قبل إلقاء كلمته خلال حفل تخرج الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2025/2026، ترحمًا على روح الطالب عيسى محمد عثمان، الباحث بمرحلة الدكتوراه من دولة نيجيريا، الذي وافته المنية اليوم، وشُيعت جنازته من الجامع الأزهر.

وجاءت هذه اللفتة الإنسانية تعبيرًا عن مشاعر الحزن والمواساة، وتقديرًا للفقيد، وتأكيدا على أن أبناء الأزهر الشريف، من مختلف دول العالم، تجمعهم روابط الأخوة والانتماء، وأنهم جميعًا جزء من أسرة أزهرية واحدة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن يوم تخرج الطلاب الوافدين يمثل بداية الطريق نحو أداء رسالة عظيمة وتحمل أمانة العلم، مشددا على أن خريجي الأزهر ينبغي أن يكونوا خير سفراء له في أوطانهم، وأن يعكسوا بمنهجهم وسلوكهم وأخلاقهم الصورة الحقيقية لرسالته العلمية والدعوية.

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، خلال كلمته في حفل تخرج الطلاب الوافدين بالأزهر للعام الجامعي 2025/2026، أن الأزهر لا يقتصر دوره على تقديم العلوم والمعارف، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وإعداد أجيال تجمع بين العلم الصحيح والفهم الواعي، وتحمل رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح، بما يسهم في خدمة مجتمعاتها وتعزيز قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

رسالة للطلاب الوافدين

واختتم الشيخ أيمن عبدالغني كلمته بتوجيه رسالة إلى الطلاب الوافدين، دعاهم فيها إلى أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، مؤكدا أن تخرجهم يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء وتحمل المسؤولية، داعيا إياهم إلى أن يجعلوا مما اكتسبوه في رحاب الأزهر الشريف علما نافعا وأثرا طيبا في مجتمعاتهم، وأن يجمعوا في مسيرتهم بين العلم والعمل، والتمسك بالقيم والأخلاق، وخدمة أوطانهم والإنسانية جمعاء.