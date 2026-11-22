لقي طالب بالمعهد الفني الصحي مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص به على طريق أخميم – الحواويش، بمحافظة سوهاج، وتك نقل جثمانه إلى مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما شهد طريق أخميم – الحواويش حادث تصادم سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم محدد، بالمواطن "مهند. و"، البالغ من العمر 20 عامًا، والطالب بالمعهد الفني الصحي، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته جراء الحادث.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى التعامل معه، حيث انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن وفاة الطالب مهند وائل، فيما جرى استدعاء سيارة الإسعاف ونقل المتوفى إلى مستشفى أخميم المركزي، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كما تم اصطحاب السيارة الميكروباص إلى مركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفحص ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.

وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، للوقوف على الظروف التي أدت إلى وقوع الحادث، والتأكد من أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.