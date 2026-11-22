لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على طريق مصر أسوان السريع، أمام مدخل نجع الشيخ سعيد بقرية بندار الغربية، التابعة لمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإيداع جثمان المتوفى بمستشفى جرجا العام.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق السريع، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، كما توجهت قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، لمتابعة تداعيات الحادث والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع مركز شرطة جرجا.

وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة باسم قليني خله، قائد السيارة الملاكي، ويبلغ من العمر 40 عامًا، حيث جرى نقل جثمانه إلى مستشفى جرجا العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

كما أسفر التصادم عن إصابة 10 أشخاص آخرين، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتابعت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا الموقف ميدانيًا، بالتزامن مع تواجد قوات الشرطة وقيادات الوحدة المحلية بمكان الحادث، للتأكد من سرعة التعامل مع تداعيات التصادم.

وأكدت البيانات الصادرة عن إدارة الأزمات عدم وجود أي إعاقة مرورية بالطريق، واستمرار حركة السيارات بصورة طبيعية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.