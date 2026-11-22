أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز «MQ-1» بالقرب من مضيق هرمز، في تطور جديد ينذر بتصاعد التوتر العسكري بين طهران وواشنطن، وسط استمرار المواجهات المتقطعة بين الجانبين في المنطقة.

وقال الحرس الثوري، في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، الأحد، إن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة شرق مضيق هرمز، مدعياً أنها الطائرة الأمريكية رقم 20 من هذا الطراز التي جرى اعتراضها، والرابعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووجه الحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن المجال الجوي الإيراني يمثل «خطاً أحمر»، وأن أي انتهاك له سيواجه برد وصفه بالقاسي والحاسم والقوي.

مضيق هرمز في قلب التصعيد العسكري

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل توترات إقليمية متصاعدة، منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي، والتي ردت خلالها طهران باستهداف منشآت عسكرية إسرائيلية وأمريكية في مناطق مختلفة بالمنطقة، وفقاً لما ورد في التقارير.

وكانت واشنطن وطهران قد توصلتا في يونيو الماضي إلى اتفاق إطاري يستهدف إنهاء الأعمال العدائية، وبدأ الطرفان مفاوضات بهذا الشأن، لكنها توقفت لاحقاً بسبب خلافات تتعلق بضمان حرية وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة عالمياً.

اشتباكات متقطعة رغم محاولات التهدئة

ورغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء المواجهة، استمرت الاشتباكات بين الطرفين بصورة متقطعة منذ يوليو الماضي، وسط تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى تسوية نهائية للخلافات.